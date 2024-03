Film Bad Boys 4: Dreharbeiten sind beendet

Martin Lawrence and Will Smith - Bad Boys For Life - Sky BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.03.2024, 10:00 Uhr

Will Smith und Martin Lawrence haben die Dreharbeiten zu ‚Bad Boys 4‘ abgeschlossen.

Der 55-jährige Star bestätigte auf Instagram, dass er und Lawrence (58) die Dreharbeiten zum vierten Film der Reihe abgeschlossen haben, und gab zu, dass es „nichts als Magie“ war, seinen Kumpel wieder zu sehen. Will schrieb: „Abgedreht. Nichts als Magie, jedes Mal, wenn ich mit meinem Kumpel zusammen bin. Wir sehen uns alle am 7. Juni für @BADBOYS 4!“

Smith und Lawrence nehmen in dem Streifen ihre Rollen als Detektive Mike Lowrey bzw. Marcus Burnett wieder auf, während auch Vanessa Hudgens, Paola Nunez und Alexander Ludwig alle zurückkehren, nachdem sie 2020 im Film ‚Bad Boys for Life‘, dem dritten Film der Reihe, zu sehen waren. Im April gab Smith zu, dass er und Lawrence sich auf ‚Bad Boys 4‘ freuten. Bei einem Remote-Auftritt auf der CinemaCon sagte Smith: „Wir sind aufgeregt, wir sind aufgeregt.“ Er entschuldigte sich dafür, dass das Duo nicht persönlich in Las Vegas war, aber Lawrence warf schnell ein, dass sie vier Wochen zuvor mit den Dreharbeiten für den neuen Film begonnen hatten: „Es tut uns nicht leid, dass wir nicht dabei sein konnten.“ Smith scherzte ebenfalls: „Wir sind froh, dass wir nicht da sind, weil wir hier sind und sie uns dafür bezahlen, hier zu sein.“

Die Handlung von ‚Bad Boys 4‘ wird noch unter Verschluss gehalten, aber Adil El Arbi und Bilall Fallah werden wieder hinter der Kamera stehen und nach einem Drehbuch von Chris Bremner Regie führen. Der ursprüngliche ‚Bad Boys‘-Film wurde bereits 1995 veröffentlicht und Lawrence hatte das Gefühl, dass das Projekt einen transformativen Einfluss auf seine Karriere hatte. Zuvor sagte er dem ‚Ebony‘-Magazin: „Es war groß. Dass wir zusammenkommen und beweisen können, dass wir liefern können und dass wir die Leute an die Kinokassen locken können – dass zwei schwarze Stars, zwei Sitcom-Stars, an den Kinokassen Geld verdienen können, war riesig.“