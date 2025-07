Musik Incubus planen für Oktober die Veröffentlichung ihres neuen Albums ‚Something in the Water‘ Incubus veröffentlichen ihr neues Album ‚Something in the Water‘ möglicherweise im Oktober. Frontmann Brandon Boyd hat verraten, dass die Rockband hofft, den Nachfolger des 2017 erschienenen Albums 8 in drei Monaten zu veröffentlichen – und hat angedeutet, dass sie noch viel mehr Musik in petto haben. Die Band fühlte sich nach der Einstellung von Bassistin […]