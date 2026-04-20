Film ‚Jackass 5‘-Explosion wurde fälschlicherweise für Flugzeugabsturz gehalten

Johnny Knoxville - Jackass Forever - LA Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.04.2026, 18:30 Uhr

Johnny Knoxville behauptet, dass eine „gewaltige Explosion“ am Set von ‚Jackass 5‘ für einen Flugzeugabsturz gehalten wurde.

Der 54-jährige Star – der die ikonische MTV-Stuntshow-Reihe, die im Jahr 2000 startete, mitbegründet hat – wird zusammen mit Steve-O und der Crew für einen fünften Film zurückkehren, der am 26. Juni erscheinen soll. Nun enthüllte er, dass einer der Stunts die Bewohner von Simi Valley in Kalifornien beunruhigte.

„Offenbar dachten die Leute gestern in Simi Valley, ein Flugzeug sei abgestürzt“, schrieb Knoxville In einem Beitrag auf Instagram. „Sie wussten nicht, dass es sich um eine gewaltige Explosion handelte, die @jemfxpopov [Special Effects Supervisor Elia Popov] für uns am letzten Drehtag von @jackass erschaffen hat.“ Er fügte hinzu, dass das ganze Team in der Nähe der Explosion stand und nicht glauben konnte, was es sah. Unmittelbar danach habe die gesamte Besetzung Popov umarmt. Knoxville fügte hinzu: „Danke an Elia, sein Team und den Rest unserer unglaublichen Crew gestern, dass wir mit einem Knall abtreten konnten. 26 Jahre und das war’s!! Kommt am 26. Juni ins Kino: ‚Jackass: Best and Last‘.“

Erst kürzlich bestand Johnny darauf, dass ‚Jackass: Best and Last‘ der „natürliche Punkt“ sei, um das Franchise zu beenden. Er sagte dem ‚Rolling Stone Magazine‘: „Das wird der letzte sein. Das ist der natürliche Punkt, um aufzuhören. Also wird es absolut schrecklich werden.“ Die Crew war zuletzt 2022 in ‚Jackass Forever‘ gemeinsam zu sehen, und Johnny betonte, dass die Idee eines fünften Films nie klug gewesen sei. Er witzelte: „Nun, es war nie eine gute Idee! Es hat einfach Spaß gemacht. Kennt ihr das, wenn man eben Ideen hat, die schrecklich sind, aber Spaß machen? Genau das ist es.“

Auf die Frage, was die Fans dieses Mal erwarten sollten, erklärte der Schauspieler und Stunt-Performer, dass der Idealfall ein „Desaster“ sei. Er fügte hinzu: „Du hoffst, dass es überhaupt nicht gut läuft! Es sollte eine verdammte Katastrophe sein. Genau das solltest du hoffen. Ich denke, wir haben es so angelegt.“

Der neue Film wird nicht den ursprünglichen Cast-Mitglied Bam Margera enthalten, der zuvor erklärte, dass kein Geld der Welt ihn dazu bringen könne, zu ‚Jackass‘ zurückzukehren. Der 45-jährige TV-Star wurde in den 2000er-Jahren als Mitglied der Stuntshow bekannt und trat sowohl in der Serie als auch in mehreren Filmen auf, kämpfte zwischenzeitlich jedoch mit Suchtproblemen und wurde aus dem Film ‚Jackass Forever‘ von 2022 gestrichen.

Bam betonte zuvor, dass er seinen ehemaligen Kollegen niemals verzeihen werde. Er sagte gegenüber ‚CinemaBlend‘: „Sie haben neue Typen, und was sie mir angetan haben, mich in Behandlung zu schicken und dafür zu bezahlen und mich dann nicht in den Film zu stecken, und ich musste deswegen vor Gericht ziehen – du könntest mir nicht genug Geld anbieten, damit ich noch einmal ein ‚Jackass‘ mit ihnen mache. Der Schaden ist angerichtet.“ Bam behauptete, er sei zu Unrecht aus dem Film entlassen worden, und verklagte anschließend Paramount sowie seinen Co-Star Johnny und Regisseur Spike Jonze. Der Rechtsstreit wurde 2022 beigelegt.