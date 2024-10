Wahlkampfauftritt in Detroit Barack Obama rappt Eminem-Hit bei Harris-Kundgebung

SpotOn News | 23.10.2024, 08:27 Uhr

Bei einer Wahlkampfveranstaltung für Kamala Harris in Detroit sorgte Ex-Präsident Barack Obama für einen besonderen Moment: Nachdem Rap-Superstar Eminem den Abend als Opener gestartet hatte, stimmte Obama dessen Hit "Lose Yourself" an - zur Begeisterung der Menge.

Ex-Präsident Barack Obama (63) und Rap-Legende Eminem (52) sorgten bei einer Wahlkampfveranstaltung für Kamala Harris (60) in Detroit für einen denkwürdigen Moment. Nachdem der Grammy-Gewinner Obama auf die Bühne gebeten hatte, startete dieser seine Rede mit einer besonderen Einlage.

"Ich habe schon viele Kundgebungen gemacht, also werde ich normalerweise nicht nervös. Aber nach Eminem fühle ich mich irgendwie anders", scherzte Obama am Rednerpult. Dann begann er, den Text von Eminems Hit "Lose Yourself" zu rappen: "I noticed, my palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, vomit on my sweater already, Mom's spaghetti." Zu Deutsch in etwa: "Meine Handflächen sind verschwitzt, Knie schwach, Arme sind schwer, habe schon Erbrochenes auf meinem Pullover, Mamas Spaghetti."

Während die Menge johlte, setzte Obama den berühmten Song von 2002 weiter fort: "I'm nervous but on the surface I look calm and ready, to drop bombs but I keep on forgetting… " Zu Deutsch in etwa: "Ich bin nervös, aber an der Oberfläche sehe ich ruhig aus und bin bereit, Bomben zu werfen, aber ich vergesse immer wieder…"

Deutliche Worte von Eminem

Eminem hatte Obama zuvor mit einer politischen Botschaft angekündigt: "Detroit und der gesamte Bundesstaat Michigan bedeuten mir sehr viel. Der Fokus liegt vor dieser Wahl mehr denn je auf uns", betonte der Rapper. Er ermutige jeden, seine Stimme zu nutzen und wählen zu gehen. "Ich denke auch, dass Menschen keine Angst haben sollten, ihre Meinung zu äußern", so der Musiker weiter. Er glaube, dass Vizepräsidentin Harris für eine Zukunft stehe, in der diese und viele andere Freiheiten geschützt würden.

Der "Lose Yourself"-Interpret hatte bereits 2020 den Wahlkampf des Biden-Harris-Gespanns unterstützt. Auch Obamas politische Karriere hatte der Rapper stets befürwortet. Zum republikanischen Gegner Donald Trump (78) hat Eminem dagegen ein angespanntes Verhältnis – 2017 kritisierte er den damaligen Präsidenten in mehreren Songs scharf.

Die US-Wahl findet am 5. November statt.