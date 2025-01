"Das ganz große Wiedersehen" „Bauer sucht Frau“: Emotionales Wiedersehen mit Kultkandidaten

Tränenreiches Wiedersehen: Inka Bause (r.) mit Narumol, Josef und deren Tochter Jorafina. (smi/spot)

SpotOn News | 17.01.2025, 00:06 Uhr

Zum 20. Jubiläum von "Bauer sucht Frau" lädt Inka Bause Kultkandidaten wie Schäfer Heinrich oder Uwe und Iris zum "ganz großen Wiedersehen". Nach emotionalem Overkill ist nicht nur Narumol "fick und fertig".

Mehr als 100 Paare und über 40 Hochzeiten, dazu fast 50 Kinder: Da kann man sich schon mal selbst feiern. Inka Bause (56) zieht zum 20. Jubiläum von "Bauer sucht Frau" Bilanz. In "Das ganz große Wiedersehen" (16. Januar bei RTL, auch via RTL+) lädt die Moderatorin Kandidaten aller bisherigen Staffeln ein. Dabei sind natürlich Kultpaare wie Bruno (62) und Anja (55) oder Uwe (58) und Iris, letztere in völlig neuem Look – und Kultdauersingles wie Schäfer Heinrich (58), der immer noch von Inka Bause als Hofdame träumt.

Video News

Narumol und Inka Bause sind emotional "fick und fertig"

Und selbstverständlich kommt das Kultpaar aller Kultpaare: Josef und Narumol (59). Der "fromme Chiemgauer" und die "fröhliche Thailänderin" kommen mit Tochter Jorafina. Die verrät, dass sie mit Jenny, Narumols Tochter aus erster Ehe, Josefs Hof einmal übernehmen will.

Narumol ist emotional einmal mehr "fick und fertig" – ihr legendäres Zitat hat es laut Inka Bause längst in den Duden geschafft. "Ich bin Thailänderin und auf einmal lande ich in Bayern und treffe mein Glück bei 'Bauer sucht Frau'", schluchzt sie. Sie bedankt sich bei Inka Bause für ihr jetziges Leben. Die Moderatorin umarmt sie und fragt nach Taschentüchern.

Interessant wird es beim Rückblick auf die ganz frühen Kandidaten von "Bauer sucht Frau". So gibt es ein Wiedersehen mit Herbert (70). Der heiratete in der ersten Staffel direkt seine Hofdame. Eine derartige Blitzhochzeit gab es in den Runden danach nicht mehr. Die Ehe ging nach fünf Jahren aber in die Brüche, erzählt Herbert jetzt. Seinen Hof hat er verkauft und wohnt im Reihenhaus. Trotzdem fühlt er sich als Ex-Bauer ohne Frau "pudelwohl".

Hochzeit hinter Kulissen

Auch Volker hat sich seit seiner Teilnahme verändert. In Staffel sechs suchte der Bauer noch eine Frau – später hatte er sein Coming-out. Auf dem XXL-Scheunenfest des "ganz großen Wiedersehens" flirtet er mit Michael, dem ersten bisexuellen Bauern in der Geschichte der Show.

Apropos Michael: Der Kandidat ist eine Zentralfigur der "Bauer sucht Frau"-Familie, die sich mittlerweile jenseits der Kameras gebildet hat. Ehemalige Teilnehmer treffen sich regelmäßig privat. Bei diesen Partys hat sich, ganz ohne Nachhilfe von Inka Bause, sogar ein Paar gefunden: Bauer Klaus Jürgen aus Staffel 13 und Janine Christine, erfolglose Bewerberin in Runde 18. Die beiden wollen nun heiraten und ihren Amor Michael als gemeinsamen Trauzeugen haben.

Inka Bause wiederum kann selbst in der Jubiläumsshow das Kuppeln nicht lassen: Thorsten aus Staffel zwei bekommt die Chance, eine verschmähte Kandidatin aus der gerade zu Ende gegangenen Runde kennenzulernen.

Beziehungsupdate von Anna und Gerald

Neben den Talks mit gut ausgewählten Gesprächspartnern gibt es Zusammenschnitte von Küssen, Tränen, Heiratsanträgen und rammelnden Hasen aus 20 Jahren. Ernst wird es aber auch. So werden etwa die mittlerweile verstorbenen Bauern und Hofdamen gewürdigt. Gerald und Anna Heiser (34), die kürzlich eine Ehekrise öffentlich machten, erzählen von einer finanziellen Schräglage. Sie beteuern aber, sich weiter zu lieben und in "guten und schlechten Zeiten" zusammenhalten zu wollen.

Und Andreas (74) erzählt seine traurige Geschichte. Der gebürtige Schweizer kam in Staffel 14 aus seiner Wahlheimat Kanada. Eine längere Anreise zum Scheunenfest hatte kein anderer Bauer. In der Show fand er mit Inge seine große Liebe, für die er nach Deutschland zog. Doch sie hat ihn irgendwann aus heiterem Himmel verlassen. Nun sitzt er alleine in Deutschland und träumt von Kanada.

Am Ende fließen nochmal die Tränen bei Inka Bause, als RTL-Kollegen sie in Einspielern hochleben lassen. Nach diesem Gefühls-Overkill ist auch der Zuschauer "fick und fertig": Narumol darf ihren Signature-Spruch zum Schluss noch einmal aufsagen.