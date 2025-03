Stars Anna und Gerald Heiser sprechen offen über ihre tiefe Krise

Gerald Heiser and his wife Anna at RTL Telethon Huerth Nov 2018 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.03.2025, 14:00 Uhr

Das Bauer-sucht-Frau-Traumpaar stand vor nicht allzu langer Zeit kurz vor der Trennung.

Anna und Gerald Heiser schämen sich nicht für ihre Ehekrise.

Das ‚Bauer sucht Frau‘-Traumpaar thematisierte seine kürzlichen Beziehungsprobleme bereits des Öfteren auf Social Media und in Interviews. Obwohl sie zeitweise kurz vor der Trennung standen, schafften es die zweifachen Eltern sich einander mithilfe einer Paartherapie wieder anzunähern. Aktuell scheint das Schlimmste überstanden, doch das Erlebte hat seine Spuren hinterlassen. Im ‚Gala‘-Interview gibt Anna über die damalige Situation preis: „Wir haben uns auseinandergelebt und kaum miteinander geredet. Der Stress hat Gerald fertiggemacht, und dann ist man wie so eine Energie-Kugel, die nur einen Funken braucht und dann explodiert.“ Die TV-Stars sprachen zwar nie konkret über eine mögliche Trennung, laut der 34-Jährigen hätte jedoch nicht viel gefehlt und ihre Familie wäre zerbrochen. „Wir waren tief in der Scheiße, was unsere Beziehung betrifft. Wir waren wirklich an der Kante und es hätte nur ein Millimeter gefehlt, und wir wären als Ehepaar gescheitert“, erinnert sie sich zurück.

Um ihre Beziehung zu retten, entschlossen sich Anna und Gerald unter anderem dazu, ihre Farm in Namibia zu verkaufen. Obwohl beide den Ort als ihr Zuhause betrachten, sei die Arbeit auf dem Hof letzten Endes einfach zu stressig gewesen. Für ihren Neustart zieht die kleine Familie in Annas Heimatland Polen um. Und auch beruflich stehen offenbar einige Änderungen an: Statt als Influencerin zu arbeiten, will sich Anna in absehbarer Zeit außerhalb des Rampenlichts „umorientieren“. Und Gerald plant auf einer Bohrinsel anzuheuern. „Ich habe nach meiner Lehre in Kapstadt und Angola auf Schiffen gearbeitet. Das hat mir Riesenspaß gemacht“, zeigt er sich zuversichtlich.