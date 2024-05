Start im September „Beetlejuice Beetlejuice“: Neuer Trailer zur Kultfilm-Fortsetzung

Catherine O´Hara, Jenna Ortega, Winona Ryder und Justin Theroux (v.l.n.r.) spielen in "Beetlejuice Beetlejuice" mit. (lau/spot)

SpotOn News | 24.05.2024, 16:33 Uhr

Nach über 35 Jahren wird der Kultfilm "Beetlejuice" noch 2024 fortgesetzt. Zum Sequel mit "Wednesday"-Star Jenna Ortega ist jetzt auch ein ausführlicher Trailer erschienen.

Am 12. September startet in deutschen Kinos "Beetlejuice Beetlejuice", die späte Fortsetzung von Tim Burtons (65) Kultfilm "Beetlejuice" aus dem Jahr 1988. Zu der Horrorkomödie mit "Wednesday"-Star Jenna Ortega (21), Michael Keaton (72) und Winona Ryder (52) in den Hauptrollen ist jetzt auch ein langer Trailer erschienen. Das rund zweiminütige Video stimmt auf die Rückkehr des Poltergeists und Bio-Exorzisten Betelgeuse (Keaton) ein.

Darum geht es in "Beetlejuice Beetlejuice"

Im zweiten "Beetlejuice"-Film kehrt Lydia Deetz (Ryder) gemeinsam mit ihrer Tochter Astrid (Ortega) zurück nach Winter River, da Astrids Großvater verstorben ist. Auf dem Dachboden des Familienheims entdeckt die rebellische Teenagerin ein mysteriöses Modell der Stadt. Astrid öffnet versehentlich das Tor zur Welt der Toten – und auch Betelgeuse erscheint wieder auf der Bildfläche.

Für "Beetlejuice Beetlejuice" kehren zahlreiche Originaldarsteller wie Keaton, Ryder oder Catherine O´Hara (70) zurück. Neu mit dabei sind neben "Wednesday"-Star Ortega auch Willem Dafoe ("Poor Things", 68), Justin Theroux ("The Leftovers", 52) und die europäische Schauspiellegende Monica Bellucci (59). Sie spielt die Ehefrau der dämonischen Hauptfigur, und ist im echten Leben bekanntlich mit Regisseur Burton liiert.

Für das Drehbuch von "Beetlejuice Beetlejuice" zeichnen mit Alfred Gough (56) und Miles Millar (57) die Showrunner der Netflix-Erfolgsserie "Wednesday" verantwortlich.