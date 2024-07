So glücklich ist sie heute Das denkt Winona Ryder über ihre Beziehungen in den Dreißigern

Winona Ryder und ihr Partner Scott Mackinlay Hahn sind seit 14 Jahren ein Paar. (the/spot)

SpotOn News | 12.07.2024, 14:13 Uhr

In einem aktuellen Interview wirft Winona Ryder einen Blick auf ihr Liebesleben in den Dreißigern. Zwei ihrer vergangenen Beziehungen bereut sie offenbar im Nachhinein.

Schauspielerin Winona Ryder (52) blickt auf eine erfolgreiche Karriere und einige turbulente Beziehungen mit anderen berühmten Schauspielern zurück. In einem aktuellen Interview mit dem Modemagazin "Harper's Bazaar" hat sie nun rückblickend Zweifel an ihren früheren Liebesentscheidungen geäußert. "In meinen 30ern hatte ich zwei katastrophale Beziehungen, die nicht falsch waren, aber das war, bevor man überhaupt daran dachte, jemanden zu googeln", sagt sie.

"Was habe ich mir nur dabei gedacht?"

Wenn sie heute zurückblicke, frage sie sich oft: "Was zum Teufel habe ich mir dabei gedacht?" Sie sei mit einem Typ Mann zusammen gewesen, "von dem man erst nach ein paar Wochen erfährt, dass er eigentlich eine Beziehung mit jemand anderem hat". Zu dieser Zeit habe sie viel Tagebuch geschrieben und erst vor Kurzem ihre Aufzeichnungen von damals wieder durchgelesen. Ich schreibe eindeutig mehr, wenn ich deprimiert oder unglücklich bin. Ich neige dazu nicht zu schreiben, wenn ich wirklich glücklich bin", so die heute 52-Jährige.

Beim Lesen der Tagebücher habe sie gemerkt, wie sie damals einfach nur versuchte, damit klarzukommen. "Es war sehr traurig. Ich habe eindeutig versucht, an das Beste zu glauben und mir gegenüber gnädig zu sein. Aber ich habe mich um alles andere gekümmert, außer um mich selbst."

Welche beiden Beziehungen aus ihrer Vergangenheit sie genau meint, ließ Ryder im Interview im Unklaren. Zu Beginn ihrer Karriere war sie mit ihrem Schauspielkollegen Johnny Depp (61) liiert, mit dem sie in Tim Burtons Film "Edward mit den Scherenhänden" ihren Durchbruch feierte. Die Beziehung inklusive Verlobung hielt von 1990 bis 1993. Danach war Ryder von 1993 bis 1996 mit dem Sänger Dave Pirner (60), von 1997 bis 2000 mit Matt Damon (53) und von 2007 bis 2008 mit dem Gitarristen Blake Sennett (50) zusammen.

Seit 14 Jahren glücklich mit ihrem Partner

Seit 14 Jahren ist die "Stranger Things"-Darstellerin mit dem Modedesigner Scott Mackinlay Hahn glücklich. Die beiden lernten sich bei der Premiere von "Black Swan" im Jahr 2010 kennen. "Er ist großartig. Das ist er wirklich. Ich habe so ein Glück", sagt Ryder über ihren Partner.