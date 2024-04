Zweites Kind wird ein Junge Beim Babygeschlecht verplappert: Jana Schölermann nimmt es gelassen

Jana Schölermann freut sich auf ihr zweites Kind. Nach Tochter Ilvi erwartet sie nun einen Jungen. (ae/spot)

SpotOn News | 07.04.2024, 11:11 Uhr

Für andere Stars wäre es eine mittlere Katastrophe, doch Jana Schölermann reagiert entspannt darauf, dass sie aus Versehen das Geschlecht ihres zweiten Babys verraten hat. Sie habe ohnehin keine große Enthüllungsaktion geplant.

Dass Schauspielerin Jana Schölermann (36) und Moderator Thore Schölermann (39) ein weiteres Mal Eltern werden, ist schon seit Januar bekannt. Doch das Geschlecht des zweiten Babys hatte das Paar bisher noch nicht verraten. Am Samstag (6. April) rutschte der Schwangeren jedoch dann versehentlich raus, dass es ein Junge wird. Auf ihre unvorhergesehene Enthüllung reagiert die Schauspielerin und Synchronsprecherin allerdings gelassen.

"Gedächtnis wie ein Sieb"

In ihrer Instagram-Story hatte Jana Schölermann eigentlich nur darüber sprechen wollen, dass sie ein Familien-Shooting mit Babybauch von einer befreundeten Fotografin machen lässt. "Bei der letzten Schwangerschaft wollte ich unbedingt ein typisches, etwas kitschiges und nackiges Studio-Shooting. Da war mir diesmal gar nicht nach." Dennoch wolle sie ein Bild von ihrem Bauch und ihrer Tochter Ilvi (2) festhalten lassen, schließlich komme das nie wieder. In dem Zusammenhang erwähnte sie, dass Ilvi mit ihrem "kleinen Bruder" posiere.

Kurz darauf meldete sie sich erneut mit einer Instagram-Story zu Wort. "Mein Gedächtnis ist tatsächlich in der Schwangerschaft wie ein Sieb." Sie habe "super viele Nachrichten" erhalten, dass sie gerade so nebenbei das Geschlecht des Babys enthüllt habe. "Tatsächlich habe ich noch Thore gesagt: Nicht, dass du dich aus Versehen mal verplapperst. Und jetzt verplappere ich mich."

Das findet sie aber anscheinend auch nicht so dramatisch. Sie habe ohnehin nicht vorgehabt, "irgend so ein Gender-Reveal-Gedöns zu machen". Sie habe die Neuigkeit zwar irgendwann mal "mit einem schönen Post raushauen" wollen, aber nun sei es eben raus. "Ja, jetzt habe ich mich verraten." Und dann fügte sie noch strahlend hinzu: "Ja, es wird ein Junge, und wir freuen uns riesig. Und Ilvi freut sich auch." Auch Ehemann Thore hat wohl kein Problem mit der vorzeitigen Bekanntgabe. Er verwies sogar auf seiner Instagram-Seite auf das Video seiner Frau und fügte hinzu: "Das Ende der Story ist ein Highlight."

Seit 2019 verheiratet

Jana und Thore Schölermann lernten sich 2010 am Set der ARD-Serie "Verbotene Liebe" kennen, in der sie beide mehrere Jahre lang zu sehen waren. Im September 2019 heiratete das Paar. Im Dezember 2021 wurde die gemeinsame Tochter geboren. Am 14. Januar 2024 gab das Paar dann mit einem gemeinsamen Instagram-Posting die erneute Schwangerschaft bekannt.