"Wir verstehen uns nach wie vor gut" Isabel Gose und Lukas Märtens: Schwimm-Stars sind kein Liebespaar mehr

Sind nicht mehr in einer Liebesbeziehung: Isabel Gose und Lukas Märtens. (dr/spot)

SpotOn News | 13.07.2024, 14:31 Uhr

Isabel Gose und Lukas Märtens werden die Reise zu den Olympischen Spielen nach Paris nicht als Paar antreten: Die beiden Schwimm-Stars haben ihre Beziehung nach rund vier Jahren beendet.

Aus und vorbei: Die beiden deutschen Schwimm-Stars Lukas Märtens (22) und Isabel Gose (22) haben sich kurz vor den Olympischen Sommerspielen in Paris getrennt. Das gab Gose in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung jetzt bekannt: "Ja, das ist leider Vergangenheit, wir haben uns getrennt." Die beiden waren seit rund vier Jahren in einer Beziehung und trainierten auch gemeinsam am Bundesstützpunkt für Schwimmen in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt, Magdeburg.

Die "schwere Entscheidung" habe man gemeinsam getroffen, so Gose weiter: "Wir verstehen uns nach wie vor gut. Für unsere Familien war es natürlich ein Schock. Die hätten uns gerne weiter zusammen gesehen." Als Trennungsgrund gab die Schwimmerin an, dass es einfach nicht mehr gepasst habe. Man sehe sich aber weiterhin täglich, trainiere auch immer noch in der gleichen Gruppe in Magdeburg.

Lukas Märtens und Isabel Gose gehören zum Favoritenkreis in Paris

Beiden Schwimmern werden von Experten durchaus Medaillenchancen für Paris eingeräumt. So wurden beide bereits Europameister über ihre Paradedisziplin, die 400 Meter Freistil. Die gebürtige Berlinerin Gose gewann außerdem in diesem Jahr bereits eine Silber- und zwei Bronze-Medaillen bei den Weltmeisterschaften in Doha.

Der Magdeburger Märtens gewann im vergangenen Jahr bei der WM im japanischen Fukuoka Bronze. Beide nahmen bereits als Paar an den Olympischen Spielen von Tokio im Jahr 2021 (wegen Corona-Pandemie von 2020 verschoben) teil.