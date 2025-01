Neuer Termin Ende Januar Bekanntgabe der Oscar-Nominierungen erneut verschoben

Auf die Oscar-Nominierungen muss weiter gewartet werden. (jom/spot)

SpotOn News | 13.01.2025, 21:15 Uhr

Die Waldbrände in Los Angeles haben erneut Auswirkungen auf den Oscar-Fahrplan. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences hat die Bekanntgabe der Nominierungen ein weiteres Mal verschoben.

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences hat an diesem Montag (13. Januar) bekanntgegeben, dass die Veröffentlichung der Oscar-Nominierungen erneut verschoben wird. Die Nominierungen sollen nun am Donnerstag, den 23. Januar (5:30 Uhr Ortszeit) bekannt gegeben werden. Das berichtet "The Hollywood Reporter", nachdem Academy-CEO Bill Kramer und Präsidentin Janet Yang (68) eine Erklärung abgegeben haben.

Darin heißt es: "Aufgrund der immer noch andauernden Brände in der Region um Los Angeles halten wir es für notwendig, den Abstimmungszeitraum zu verlängern und das Datum der Nominierungsbekanntgabe zu verschieben, um unseren Mitgliedern mehr Zeit zu geben."

Oscars-Lunch abgesagt

Die Bekanntgabe sollte ursprünglich am 17. Januar erfolgen, wurde aufgrund der Feuerkatastrophe jedoch bereits auf den 19. Januar verschoben. Die Nominierungen sollen am 23. Januar wie gewohnt im Fernsehen übertragen werden, Pressevertreter sollen dieses Mal jedoch nicht anwesend sein. Auch das Abstimmungsfenster für die Oscar-Nominierungen wurde noch einmal verlängert und endet nun am Freitag, den 17. Januar.

Des Weiteren wurde der Oscars-Lunch abgesagt. Das berühmt-berüchtigte Mittagessen mit den Nominierten war eigentlich für Montag, den 10. Februar, geplant. Laut "Hollywood Reporter" werden die Nominierten dafür zu kleineren Abendessen mit anderen Nominierten eingeladen, die näher am Tag der eigentlichen Oscar-Verleihung stattfinden sollen. Die 97. Academy Awards sind weiter für Sonntag, den 2. März 2025 angekündigt.