Stars Bella Hadid: Glücklicher ohne Modelkarriere

Bella Hadid - March 2023 - Stanton Social Prime at Caesars Palace - Las Vegas - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.05.2024, 10:04 Uhr

Die 27-Jährige ist glücklich über ihre Entscheidung, das Modeln aufgegeben zu haben.

Bella Hadid ist glücklicher denn je, seit sie sich vom Modeln zurückgezogen hat, weil sie kein „falsches Gesicht“ mehr aufsetzen muss.

Die Laufstegschönheit hat ihre Model-Karriere auf Eis gelegt, nachdem sie jahrelang unter gesundheitlichen Problemen litt. Mittlerweile genießt sie ein entspanntes Leben in Texas mit ihrem Freund Adan Banuelos. Ihre Entscheidung bereut sie kein bisschen. „Nach zehn Jahren Modeln habe ich gemerkt, dass ich so viel Energie, Liebe und Mühe in etwas stecke, das mir auf lange Sicht nicht unbedingt etwas zurückgibt“, enthüllt die 27-Jährige im Gespräch mit dem ‚Allure‘-Magazin.

Seitdem sie nach Texas gezogen ist, fühlte sie sich nicht mehr unter Druck gesetzt, auszugehen, wenn ihr nicht danach ist. „Ich habe nie das Gefühl, dass ich zu viel tun muss… Zum ersten Mal setze ich kein falsches Gesicht auf. Wenn ich mich nicht gut fühle, gehe ich nicht hin. Wenn ich mich nicht gut fühle, nehme ich mir Zeit für mich“, erzählt die Schwester von Gigi Hadid. „Und ich hatte noch nie die Gelegenheit, das zu tun oder zu sagen.“

Bella sei nie glücklicher gewesen als heute. „Wenn mich jetzt jemand auf Fotos sieht und sagt, ich sehe glücklich aus, dann bin ich es wirklich. Ich fühle mich besser; meine schlechten Tage waren früher meine guten Tage“, verrät sie.