"Beste Freundin" Bella Hadid: Süße Geburtstagsgrüße für Schwester Gigi

Bella Hadid (r.) gratuliert ihrer Schwester Gigi Hadid. (eyn/spot)

SpotOn News | 24.04.2024, 16:45 Uhr

Mit süßen Bildern aus ihrer Kindheit gratuliert Bella Hadid ihrer Schwester Gigi zum 29. Geburtstag. Auch Promis wie Donatella Versace senden Geburtstagsgrüße.

Bella Hadid (27) gratuliert ihrer Schwester Gigi mit einer Reihe von gemeinsamen Kinderfotos auf Instagram zum Geburtstag. Das Model wurde am 23. April 29 Jahre alt. "Build in best friend", schrieb Bella zu den süßen Schnappschüssen.

Auf den Bildern sind die berühmten Geschwister beim Verkleiden, Spielen und Kuscheln zu sehen. Auch ein Foto, auf dem das Geburtstagskind ihre frisch geborene Schwester im Arm hält, ist beigefügt. "Happy Birthday, mein Jelly Bean", wünschte Bella Hadid Gigi in ihrer Story.

Zahlreiche prominente Gratulanten

Neben ihrer Schwester dachten auch prominente Freunde an Gigi Hadids Geburtstag. "Du bist innen und außen wunderschön, Gigi. Ich hoffe, du hast den besten Tag", wünschte Donatella Versace (68) zu einem gemeinsamen Bild. "Ich liebe dich so sehr", schrieb ihre Model-Kollegin Lily Aldridge (38).

Gigi Hadid wurde 1995 in Los Angeles geboren. Sie ist die Tochter des Immobilienhändlers Mohamed Hadid und des ehemaligen niederländischen Models Yolanda Hadid. Ihre Modelkarriere startete sie bereits mit zwei Jahren. 2013 feierte sie schließlich ihr Debüt bei der New Yorker Fashion Week und erschien danach auf zahlreichen Magazincovern und in Werbe-Clips. Ein Jahr später startete auch ihre Schwester Bella in der Branche richtig durch.