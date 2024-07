Mehr als eine lockere Affäre Bradley Cooper und Gigi Hadid: Ihre Beziehung ist „ernster geworden“

Bradley Cooper und Gigi Hadid meinen es ernst miteinander. (eyn/spot)

SpotOn News | 03.07.2024, 11:46 Uhr

Bradley Cooper und Gigi Hadid sollen seit Oktober 2023 ein Paar sein. Was anfangs nur als lockerer Flirt gedacht war, hat sich inzwischen zu einer ernsthaften Beziehung entwickelt. Läuten bald die Hochzeitsglocken?

Steuern Bradley Cooper (49) und Gigi Hadid (29) auf eine gemeinsame Zukunft hin? Im Oktober 2023 wurden der Schauspieler und das Model erstmals zusammen gesehen. Seitdem sind die beiden unzertrennlich und immer wieder gemeinsam unterwegs. Inzwischen sollen sie eine "ausgereifte Beziehung" führen, wie ein Insider dem "People"-Magazin verrät. Am Anfang habe alles nach einer lockeren Affäre ausgesehen, aber es sei ernster geworden.

Gigi Hadid sei "sehr glücklich" an der Seite des Hollywoodstars. Sie habe ihn bereits bewundert, bevor sie mit ihm zusammen gekommen sei. "Sie sind beide sehr beschäftigt, aber sie schaffen es, Zeit miteinander zu verbringen und genießen einander", so die Quelle weiter. Hadid und Cooper teilten einen Humor und hätten gemeinsame Interessen und Freunde.

Beziehung ist "ihre Priorität"

Ein weiterer Informant hebt gegenüber dem Blatt hervor, wie gut Cooper und Hadid den Spagat zwischen dem Berufs- und Privatleben meistern. "Wenn man bedenkt, wie beschäftigt sie beide mit Arbeit und Familie sind, haben sie es geschafft, ihr Liebe am Leben zu erhalten und es läuft gut", so die Quelle. Das Paar habe seine Beziehung "zu einer Priorität in ihrem sonst so geschäftigen Leben gemacht." Die Liebe zu ihrem jeweiligen Kind stelle zudem eine große Gemeinsamkeit dar.

Bradley Cooper hat zusammen mit Irina Shayk (38) die siebenjährige Tochter Lea De Seine. Der "Hangover"-Star und das Model waren bis 2019 vier Jahre liiert. Zuvor führte Cooper Beziehungen mit den Schauspielerinnen Suki Waterhouse (32), Zoe Saldana (46) oder Renée Zellweger (55).

Gigi Hadid ist Mutter von Khai (3), die aus der sechsjährigen Beziehung mit Popstar Zayn Malik (31) stammt. Die beiden trennten sich 2021, danach soll sie eine kurze Liaision mit Leonardo DiCaprio (49) eingegangen sein.