Bei Premiere in New York Blake Lively und Gigi Hadid glänzen in „Deadpool & Wolverine“-Looks

Blake Lively und Gigi Hadid bei der New Yorker "Deadpool & Wolverine"-Premiere. (hub/spot)

SpotOn News | 23.07.2024, 07:39 Uhr

Bei der "Deadpool & Wolverine"-Premiere in New York haben Blake Lively und Gigi Hadid für Aufsehen gesorgt. Sie erschienen in zum Film passenden Outfits.

Blake Lively (36) hat sich zur New Yorker Premiere von "Deadpool & Wolverine" in ein passendes Outfit geschmissen. Die Ehefrau von Hauptdarsteller Ryan Reynolds (47) zeigte sich in einem von dessen Figur Deadpool inspiriertem Ensemble, als sie am Montag (22. Juli) das Event besuchte.

Die Schauspielerin schlüpfte in einen figurbetonten, schulterfreien Jumpsuit von Atelier Versace und posierte darin an der Seite von Supermodel Gigi Hadid (29). Livelys enganliegender Einteiler war an den Seiten aufwändig mit Perlen verziert, die Rosen und Dornen darstellten. Zu dem Outfit gehörten zudem Handschuhe und ebenfalls farblich passende, glänzende Stilettos. Ihre langen blonden Haare trug sie in einem hohen Pferdeschwanz. Darunter kamen große Diamantohrringe in Pfeilform zum Vorschein. Außerdem hatte Blake Lively eine schwarze, paillettenbesetzte Handtasche mit kettenähnlichen Details dabei.

Gigi Hadid kommt im gelben Outfit

Gigi Hadid entschied sich ebenfalls für ein einfarbiges Ensemble. Das Model präsentierte bei der Filmpremiere ein gelbes Leder-Outfit von Miu Miu, offenbar passend zum Wolverine-Look. Die 29-Jährige zeigte sich in einem trägerlosen knappen Crop-Top und einem dazu passenden, tiefsitzenden plissierten Midi-Rock, den sie mit einem breiten Wildledergürtel trug. Dazu kombinierte sie schwarze, spitze Riemchen-Pumps. Eine gelbe Lederhandtasche, breite Armreifen, Halskette und auffällige Ohrringe vervollständigten ihren Superhelden-Look. Ihren blonden Bob hatte Gigi Hadid nach hinten gestylt, ihren Pony trug sie dabei zu einer hohen Welle frisiert.

Die beiden Hauptdarsteller des Films, Hugh Jackman (55) und Ryan Reynolds, fielen dagegen kaum noch auf bei ihrer Premiere. Die Schauspieler erschienen in klassischen schwarzen Anzügen. "Deadpool & Wolverine" kommt am 24. Juli in die deutschen Kinos.