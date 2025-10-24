Stars Ben Stiller sagt, Humor sei der Schlüssel zu einer glücklichen Ehe

Ben Stiller glaubt, dass Humor der entscheidende Faktor in seiner Ehe ist.

Der 59-jährige Schauspieler ist seit dem Jahr 2000 mit Schauspielerin Christine Taylor verheiratet. Und obwohl sich das Paar 2017 getrennt hatte, ist Ben überzeugt, dass sie immer durch ihren gemeinsamen Sinn für Humor verbunden waren. Der Hollywoodstar, der sich während des COVID-Lockdowns wieder mit seiner Frau versöhnte, sagte der Zeitung ‚The Wall Street Journal‘: „Ich dachte: ‚Oh, ich bin wirklich glücklich, mit dieser Person zusammen zu sein, und wir haben Spaß miteinander.‘ Es fühlte sich einfach ganz instinktiv richtig an.“ Das verliebte Duo lernte sich 1999 kennen und heiratete weniger als ein Jahr später. Ben erklärte: „Unser gemeinsamer Sinn für Humor ist der Schlüssel zu unserer Beziehung abseits der Leinwand. Wenn man viele Jahre mit jemandem zusammen ist und die Höhen und Tiefen des Lebens durchmacht, ist Humor einfach das Wichtigste – gemeinsam lachen zu können und gerne Zeit miteinander zu verbringen.“

Ben zog 2020 während der COVID-19-Lockdowns wieder ins Familienhaus ein, um mehr Zeit mit seinen Kindern zu verbringen. Der Komiker gab später zu, dass sich die Situation zwischen ihm und Christine dann „weiterentwickelt“ habe. Er berichtete: „Im Laufe der Zeit hat es sich entwickelt. Wir waren getrennt und kamen wieder zusammen – und wir sind glücklich darüber. Es war wirklich wunderbar für uns alle. Unerwartet und eines der positiven Dinge, die aus der Pandemie hervorgegangen sind.“

Heute haben Ben und Christine ein neues Maß an „Respekt“ für ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede entwickelt, und sie sind einander gegenüber „verständnisvoller“ als je zuvor. Der Schauspieler erklärte: „Ich glaube, wir haben Respekt dafür, auf welche Weise wir uns ähneln und in welchen Dingen wir verschieden sind. Und wenn man das akzeptiert, kann man jemanden viel mehr schätzen, weil man nicht versucht, ihn zu verändern.“