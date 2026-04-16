Stars Taylor Swift schwärmt von Dakota Johnson anlässlich ihrer Aufnahme in die ‚Time 100‘

Dakota Johnson - June 2024 - Getty Images - Tribeca Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.04.2026, 09:00 Uhr

Der Popstar singt eine Lobeshymne auf die 'Fifty Shades of Grey'-Darstellerin, die es in die Liste der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten des Jahres 2026 geschafft hat.

Taylor Swift hat Dakota Johnson als „einen der einfühlsamsten Menschen“ bezeichnet, die sie je kennengelernt habe, nachdem die Schauspielerin in die Liste der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten des Jahres 2026 des ‚Time‘-Magazins aufgenommen wurde.

Die Popsängerin schrieb für die Publikation einen Beitrag über den ‚Fifty Shades of Grey‘-Star und schwärmte von Dakotas „unerschütterlicher Wahrhaftigkeit“. Taylor erzählte laut ‚Time‘: „Als ihre Freundin kann ich ihre Echtheit bestätigen – aber ich kann auch hinzufügen, dass sie einer der einfühlsamsten Menschen ist, die ich je gekannt habe. Und vielleicht stimmt es wirklich, dass sie nicht lügen kann.“

Die ‚Love Story‘-Künstlerin fügte hinzu: „Aber ich kann euch noch ein paar Dinge sagen, die sie nicht kann. Sie kann nicht aufhören, Menschen Fragen über ihr Leben zu stellen – sie ist unendlich neugierig auf die Erfahrungen anderer.“ Auch beruflich gehe Dakota immer neue Wege: „Sie kann nicht aufhören, sich selbst herauszufordern und neue, mutigere Risiken einzugehen – etwa mit dem Aufbau ihrer Produktionsfirma TeaTime Pictures.“

Zudem widme sich die Schauspielerin komplexen zwischenmenschlichen Themen. „Sie kann nicht aufhören, die kompliziertesten Beziehungsdynamiken zu erforschen, wie etwa im vergangenen Jahr in ‚Splitsville‘ und ‚Materialists'“, erklärte Taylor. Abschließend schwärmte der Popstar: „Faszinierend vor der Kamera und neugierig dahinter – ihre unerschütterliche Wahrhaftigkeit prägt ihr sich ständig weiterentwickelndes Storytelling zu Kunst, die sich so echt und zeitlos anfühlt wie sie selbst.“

Darüber hinaus betonte Taylor, Dakotas Name sei inzwischen „gleichbedeutend mit erfrischender Ehrlichkeit in einer Welt medientrainierter Antworten“. Vielleicht liege das an ihrer besonderen Art zu sprechen – die ‚Madame Web‘-Darstellerin sei so offen und direkt, dass man fast glaube, sie könne tatsächlich nicht lügen.

Zu den weiteren Entertainern auf der diesjährigen ‚Time 100‘-Liste zählen unter anderem Ben Stiller, Benicio del Toro, Zoe Saldana, Ethan Hawke, Ranbir Kapoor, Claire Danes, Sterling K. Brown und Keke Palmer. Ebenfalls vertreten sind Kate Hudson, Alan Cumming, Wagner Moura sowie Noah Wyle, Anderson .Paak, Jonathan Groff, Rhea Seehorn, Jafar Panahi und Nikki Glaser. Auch mehrere Musiker wurden aufgenommen, darunter Luke Combs, Jennie, Hilary Duff, Coco Jones, Rauw Alejandro und Noah Kahan. Zu den weiteren Geehrten zählen Mode-Ikonen wie Ralph Lauren und Victoria Beckham sowie US-Präsident Donald Trump. Er wurde in der Kategorie „Leaders“ aufgeführt – neben Persönlichkeiten wie Papst Leo XIV. und Xi Jinping, dem Präsidenten der Volksrepublik China.