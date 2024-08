Einfache, aber schöne Make-up-Routine „Berry Stained Lips“: Mit diesem Beauty-Trend bleibt der Sommer länger

Mandy Moore mit zarten "Berry Stained Lips" im Juni bei den Las Culturistas Culture Awards in New York. (the/spot)

SpotOn News | 30.08.2024, 23:15 Uhr

"Berry Stained Lips" ist der Beauty-Trend, der den Sommer auf den Lippen verlängert. Zarte, beerige Farben und ein natürlicher Stained-Effekt sorgen für einen frischen, mühelosen Look, der perfekt in den Alltag passt. Mit diesem Trend rettet man den Sommer in den Herbst hinüber!

Wenn sich der Sommer langsam verabschiedet, bleibt eines bestehen: der Wunsch nach einem frischen, lebendigen Look, der uns noch ein wenig länger in die warme Jahreszeit zurückversetzt. Genau hier kommen die "Berry Stained Lips" ins Spiel – ein natürlicher und unkomplizierter Beauty-Trend, der die Farben des Sommers in Tage mit kühleren Temperaturen hinüberrettet.

Was macht "Berry Stained Lips" besonders?

Es ist die Kombination aus sanften aber doch kräftigen Farbtönen, die diesen Trend zu einem Liebling des Sommers macht. Die Lippen wirken, als ob sie sanft von den saftigsten Beeren geküsst wurden – nicht zu kräftig, aber auch nicht zu blass.

Die Farbpalette reicht von zarten Himbeertönen über kräftiges Johannisbeerrot bis hin zu tiefen Brombeernuancen. Dabei ist das Geheimnis des Looks seine Natürlichkeit. Anders als bei klassischem Lippenstift geht es hier nicht um präzise Konturen oder intensive Deckkraft. Vielmehr entsteht der "Stained"-Effekt, indem die Farbe leicht aufgetupft wird – sei es mit den Fingern oder einem weichen Pinsel. So wirkt der Look eher wie ein Hauch von Farbe statt einer dicken Schicht, was ihn besonders für den Alltag geeignet macht.

Ein weiterer Vorteil: "Berry Stained Lips" sind extrem pflegeleicht. Die Farbe verblasst im Laufe des Tages auf natürliche Weise, ohne dabei unschön oder fleckig zu werden. Dies macht den Trend ideal für Frauen, die sich ein unkompliziertes, langanhaltendes Make-up wünschen, das nicht ständig nachgebessert werden muss. Besonders praktisch sind dabei Lip Tints, die eine langanhaltende, leichte Farbschicht auf den Lippen hinterlassen, oder matte Lippenstifte, die ebenfalls für ein sanftes Finish sorgen.

Wie kombiniert man "Berry Stained Lips" am besten?

Kombiniert wird ganz einfach mit einem minimalistischen Make-up. Ein frischer Teint, leicht getuschte Wimpern und ein Hauch von Rouge lassen die Lippen im Mittelpunkt stehen, ohne den Look zu überladen. Diese dezente Kombination unterstreicht die natürliche Ausstrahlung und sorgt dafür, dass der Look sowohl im Büro als auch beim After-Work-Drink perfekt zur Geltung kommt.