Stars Kathy Hilton: Diese Beauty-Behandlung findet sie alles andere als entspannend

Die Mutter von Paris Hilton ist ein großer Beauty-Fan - doch diese Behandlung spart sie sich lieber.

Kathy Hilton fällt es schwer, sich zu entspannen, wenn sie zu viel im Kopf hat

Die 66-jährige Reality-TV-Darstellerin erklärte, dass sie zwar gerne ab und zu eine Gesichtsbehandlung macht, aber eine Maniküre nicht zu ihren Lieblingsbehandlungen gehört, da sie dabei nicht richtig abschalten kann.

Gegenüber ‚People‘ verriet sie: „[Ich mag es nicht] eine Maniküre zu bekommen. Wenn ich eine Maniküre machen lasse, denke ich an viel zu viele Dinge oder treffe Leute, die ich kenne. Das ist nicht wirklich entspannend. Eine Gesichtsbehandlung ist immer etwas Schönes.“

Die ‚Real Housewives of Beverly Hills‘-Darstellerin – die gemeinsam mit ihrem Ehemann Richard Hilton die Kinder Paris (44), Nicky (41), Barron (35) und Conrad (31) hat – erzählte außerdem, dass ihre älteste Tochter Paris sich in ihrer Freizeit gerne mit Sonnenbrille entspanne, ohne wirklich darauf zu achten, was ihre Mutter sagt.

„Meine neue Angewohnheit ist, dass ich zu Hause den ganzen Tag Augenpads trage. Paris trägt ihre Sonnenbrille draußen, aber eigentlich nur, weil sie darunter Augenpads aufhat. Ich habe ihr gesagt: ‚Du bist einfach nur faul. Du willst kein Make-up auftragen'“, plauderte Kathy aus.

Außerdem liebt es der TV-Star, alte Filme zu streamen, um abzuschalten – besonders den Klassiker ‚Der Zauberer von Oz‘ von 1939 mit der jungen Judy Garland. „Ich mag alte ‚Friends‘-Wiederholungen. Ich habe Direct TV und dort gibt es viele alte Filme. Ich liebe ‚Der Zauberer von Oz‘ und andere Klassiker.“

Kathy ist zudem achtfache Großmutter und erklärte, dass es nichts gibt, was sie und Rick glücklicher macht, als wenn die ganze Familie unter einem Dach zusammenkommt. „Ich veranstalte Übernachtungen mit den Enkeln und wir bauen Zelte in unserem Zimmer auf. Einfach zurückzutreten, sie zu beobachten und diese Beziehung mit diesen kleinen Engeln zu haben, ist wunderschön“, schwärmte sie.