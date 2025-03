Stars Gwyneth Paltrow und Herzogin Meghan machen sich über Zoff-Gerüchte lustig

Gwyneth Paltrow - Leaving Park City Court - Utah - March 21st 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.03.2025, 09:00 Uhr

Der Hollywood-Star zeigt die Herzogin von Sussex in einem Video beim Kuchen essen.

Gwyneth Paltrow und Herzogin Meghan reagieren mit Humor auf Gerüchte über einen angeblichen Streit zwischen ihnen.

Die Goop-Gründerin hat ein Instagram-Video als Reaktion auf die Zoff-Gerüchte veröffentlicht. Meghan war kürzlich mit ihrer eigenen Lifestyle-Show ‚With Love, Meghan‘ und ihrer neuen Lifestyle-Marke ‚As Ever‘ an den Start gegangen. Daraufhin wurden Spekulationen um einen Konkurrenzkampf zwischen den beiden Frauen laut.

In dem Video betonten die Unternehmerinnen, dass sie „überhaupt nicht verstehen“, woher diese Gerüchte stammen. Bei einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story ging die ‚Iron Man‘-Schauspielerin auf die folgende Fan-Frage ein: „Verstehst du das Drama mit Meghan Markle, von dem die sozialen Medien sprechen?“ Gwyneth antwortete: „Ich verstehe das wirklich überhaupt nicht.“

Anschließend drehte sie sich zu jemandem außerhalb der Kamera und fragte: „Verstehst du das?“ Die Kamera schwenkte daraufhin zu Meghan, die an einem Tisch saß, Kuchen aß und mit den Schultern zuckte.

Anfang des Monats hatte Gwyneth betont, dass sie Meghan nicht als Konkurrentin betrachtet. Im Interview mit ‚Vanity Fair‘ sagte sie: „Ich wurde so erzogen, andere Frauen als Freundinnen und nicht als Feindinnen zu sehen. Ich denke, es gibt immer genug für alle. Jeder verdient die Chance, alles auszuprobieren, was er möchte.“

Die Oscar-Preisträgerin bestätigte, dass sie Meghan und Prinz Harry nicht „wirklich kenne“ – obwohl die beiden mit ihren Kindern Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) in ihrer Nachbarschaft in Montecito leben. Sie habe jedoch darüber nachgedacht, sich bei den Sussexes zu melden. „Ich habe Meghan mal getroffen, sie schien wirklich lieb zu sein, aber ich kenne sie nicht persönlich. Vielleicht versuche ich einfach, mich an ihrem Sicherheitsteam vorbeizuschleichen und ihnen einen Kuchen zu bringen“, scherzte sie.