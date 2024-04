"Das tut meinem Herzen gut" Besonderer Trost: Patrick Swayzes Witwe schaut seine Filme

Patrick Swayze und Lisa Niemi im Jahr 2006 auf einer Premiere in Hollywood. (wue/spot)

SpotOn News | 28.04.2024, 16:30 Uhr

Auch fast 15 Jahre nach seinem Tod schaut Patrick Swayzes Witwe Lisa Niemi noch die Filme des Hollywood-Stars. Diese täten ihrem Herz gut, wie sie erzählt.

Die Schauspielerin Lisa Niemi (67) erinnert sich auf ganz besondere Weise an Patrick Swayze (1952-2009). Die Witwe des verstorbenen Hollywood-Stars schaut manchmal seine Filme, wie sie dem US-Magazin "People" erzählt.

Patrick Swayzes Filme tun ihr gut

"Ab und an, ja", antwortet Niemi auf die Frage, ob sie sich einen der zahlreichen Film-Erfolge ansehe. "Ich schaue mir hier und da ein bisschen was an, und vor ein paar Jahren habe ich 'Road House' gesehen, und ich dachte: 'Moment mal, das ist wirklich toll. Das ist so kitschig." Fans erinnern sich sicherlich ebenfalls gerne an den Film aus dem Jahr 1989 zurück, in dem Swayze einen Rausschmeißer verkörperte. Erst kürzlich ist ein Remake auf dem Streamingdienst Prime Video erschienen, in dem Jake Gyllenhaal (43) die Hauptrolle übernimmt.

Doch auch weitere Filme ihres im September 2009 an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorbenen Mannes, den sie 1975 geheiratet hatte, schaut Niemi gerne. "Ich liebe immer noch 'Ghost – Nachricht von Sam' und 'Gefährliche Brandung', und jedes Mal, wenn wir MTV einschalten, sieht man Patrick natürlich, wie er in 'Dirty Dancing' tanzt", erzählt sie. "Das tut meinem Herzen gut."

Lisa Niemi fiel in seine Arme und weinte

Niemi glaube fest daran, dass es Zeichen Swayzes gebe, wenn sie ihn brauche. "Was tust du da?", höre sie ihn etwa in ihrem Kopf fragen. Und sie träume "sehr, sehr häufig" von ihm. Insbesondere in den ersten zehn Jahren nach seinem Tod sei er ihr oftmals erschienen. Das sei für sie sehr tröstlich gewesen, weil sie ihn so furchtbar vermisste. An einen Traum könne sie sich besonders erinnern. In jener Nacht sei er ihr erschienen, sie sei in seine Arme gefallen und während er sie hielt, habe sie wie ein Baby geweint.