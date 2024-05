Axel Foley ist zurück „Beverly Hills Cop: Axel F“: Neuer Trailer zum Netflix-Film

"Beverly Hills Cop: Axel F": Eddie Murphy ist zurück als Axel Foley. (lau/spot)

SpotOn News | 23.05.2024, 17:18 Uhr

Schon in wenigen Wochen startet der vierte "Beverly Hills Cop"-Teil auf Netflix. Nun gibt es auch einen neuen, langen Trailer, der Eddie Murphys Chaos-Cop Axel Foley in Aktion zeigt.

Am 3. Juli erscheint auf Netflix die mit Spannung erwartete neue Actionkomödie "Beverly Hills Cop 4". Unfassbar anmutende 30 Jahre mussten Fans von Eddie Murphy (63) auf die Rückkehr von Kult-Cop Axel Foley warten. Zum späten Sequel "Beverly Hills Cop: Axel F" ist jetzt auch ein neuer, langer Trailer erschienen, der zeigt, wie Murphys Chaos-Detective erneut mit seinen unkonventionellen Methoden den Nobelvorort Beverly Hills unsicher macht.

Darum geht es in "Beverly Hills Cop: Axel F"

In "Beverly Hills Cop 4" wird das Leben von Axel Foleys Tochter (Taylour Paige, 33) bedroht. Daraufhin tut sich der Detective mit einem neuen Partner (Joseph Gordon-Levitt, 43) sowie seinen alten Freunden Billy Rosewood (Judge Reinhold, 67) und John Taggart (John Ashton, 76) zusammen, um eine großangelegte Verschwörung zu bekämpfen, die nicht nur in die Unterwelt von Los Angeles hineinreicht, sondern auch in höchste Polizei-Kreise.

Der neue, knapp über zwei Minuten lange Trailer zum vierten "Beverly Hills Cop"-Film bietet einmal mehr atemberaubende Action-Szenen, Schießereien, Verfolgungsjagden und jede Menge flotte Sprüche. So legen Axel und sein von Joseph Gordon-Levitt gespielter neuer Partner mit einem Helikopter unter anderem eine spektakuläre Bruchlandung auf einem Golfplatz hin.

Für "Beverly Hills Cop: Axel F" kehren neben den bereits Erwähnten auch Paul Reiser (68) als Jeffrey Friedman und Bronson Pinchot (65) als Serge aus der Originaltrilogie zurück. Neu mit dabei ist neben Gordon-Levitt und Paige auch Kevin Bacon (65). Regie beim vierten "Beverly Hills Cop"-Teil führt Mark Molloy.