Ab 3. Juli auf Netflix Teil vier ist da: Lohnt sich „Beverly Hills Cop: Axel F“?

Reunion der Stars in "Beverly Hills Cop: Axel F" - (v.l. nach r.) John Ashton als Chief John Taggart, Eddie Murphy als Axel Foley und Judge Reinhold als Billy Rosewood. (hub/spot)

SpotOn News | 03.07.2024, 09:41 Uhr

Dreißig Jahre nach dem dritten Teil erscheint auf Netflix ein weiterer "Beverly Hills Cop"-Film mit Eddie Murphy in der Hauptrolle. Lohnt sich das Einschalten?

Axel Foley ist zurück: Im Netflix-Film "Beverly Hills Cop: Axel F" (ab 3. Juli auf dem Streamingdienst) schlüpft Eddie Murphy (63) erneut in die Kultrolle des Polizisten aus Detroit, der einmal mehr in Beverly Hills auf Verbrecherjagd geht. Die Actionkomödie ist Teil vier der Reihe, nach "Beverly Hills Cop – Ich lös' den Fall auf jeden Fall" (1984), "Beverly Hills Cop II" (1987) und "Beverly Hills Cop III" (1994). In "Axel F" kehren neben Murphy weitere Stars aus den Vorgängern zurück, neue kommen hinzu. Lohnt sich das Streamen?

Darum geht's in "Beverly Hills Cop: Axel F"

Detective Axel Foley (Eddie Murphy) reist von Detroit erneut nach Beverly Hills, als das Leben seiner Tochter Jane (Taylour Paige, 33) bedroht wird. Sie verteidigt als Anwältin einen jungen Mann und kommt dabei einem Verbrecherring zu nahe. Foleys Freund William "Billy" Rosewood (Judge Reinhold, 67) ist in ungewohnter Rolle ebenfalls in den Fall verwickelt und schwebt in großer Gefahr.

Neben Polizeirückkehrer Chief John Taggart (John Ashton, 76) steht Foley ein neuer Partner zur Seite, um den Fall zu lösen: Detective Bobby Abbott (Joseph Gordon-Levitt, 43), Janes Ex-Freund, der im Beverly Hills Police Department arbeitet. Axel, Bobby, John und Jane versuchen unter den Augen von Captain Cade Grant (Kevin Bacon, 65) herauszufinden, wer in Beverly Hills sein Unwesen treibt …

Das sind die Rückkehrer

Neben Eddie Murphy, der in den drei Vorgängerfilmen bereits die Hauptrolle innehatte, ist damit auch Judge Reinhold wieder mit von der Partie. Der Schauspieler wirkte ebenfalls in allen zuvor erschienenen Teilen als Detective Rosewood mit. Seine Figur erhält einen etwas neuen Anstrich. John Ashton macht das Trio aus den ersten beiden Teilen der Filmreihe schließlich in "Beverly Hills Cop: Axel F" wieder komplett. Sein John Taggart, Rosewoods ehemaliger Partner im Beverly Hills Police Department, der in den Ruhestand gegangen ist, feiert seine Rückkehr.

Ebenfalls in kleineren Rollen zu sehen sind im vierten Teil auch wieder Paul Reiser (68) alias Jeffrey Friedman, Axels ehemaliger Partner bei der Polizei von Detroit, der nun sein Chef ist, sowie Axels alter Freund Serge, gespielt von Bronson Pinchot (65).

Das sind die neuen Stars

"Zola"-Star Taylour Paige schlüpft in die Rolle von Foleys Tochter Jane, die in Beverly Hills lebt. Das Vater-Tochter-Gespann hat sich seit Jahren nicht gesehen und muss neben dem Fall auch seine eigenen Konflikte lösen. Joseph Gordon-Levitt, bekannt unter anderem aus "(500) Days of Summer" oder "50/50", spielt Bobby Abbott, Janes Ex und Axels neuen Partner. Mit Kevin Bacon ("Footloose", "Apollo 13") bekommt Teil vier von "Beverly Hills Cop" zudem weiteren Hollywood-Glanz.

Fazit: Lohnt sich "Beverly Hills Cop: Axel F"?

Fans der ersten beiden "Beverly Hills Cop"-Filme kommen in Teil vier auf ihre Kosten. Zahlreiche Szenen und das Muster des Films erinnern in modernem Anstrich an die Streifen aus den 1980er Jahren – vor allem das wiedervereinte Trio aus Axel, Rosewood und Taggart sorgt für Nostalgie. Einige Dinge ändern sich eben nie … Wilde Verfolgungsjagden, Schießereien und Lacher bietet die neue Actionkomödie wie gehabt. Dazu kommt dieses Mal durch Foleys familiäre Probleme und sein fortgeschrittenes Alter etwas mehr Tiefgang. Wirklich Neues gibt es dabei zwar nicht zu entdecken, "Beverly Hills Cop: Axel F" bietet als Actionkomödie aber kurzweilige Unterhaltung und Spaß.