Sixx strahlt Liveshow aus „Big Brother – Die Show“: Der große Bruder kommt auch ins Free-TV

Im vergangenen Jahr konnte Kandidat Marcus die Show für sich gewinnen. (paf/spot)

SpotOn News | 09.01.2025, 12:43 Uhr

"Big Brother" wird nicht ausschließlich auf Joyn stattfinden. Die kommende Staffel begleitet eine Liveshow, die im Free-TV zu sehen sein wird. Ab dem 25. Februar strahlt der Sender Sixx die Sendung unter der Woche um 19:15 Uhr aus.

"Big Brother" wird nicht nur auf Joyn Thema sein. Auch Free-TV-Zuschauer erhalten einen Einblick in den Container-Alltag. Ab dem 25. Februar 2025 berichtet Sixx in einer Liveshow vom "Big Brother"-Gelände in Köln, wie der Sender ankündigte. Von Montag bis Freitag können sich Fans bei "Big Brother – Die Show" um 19:15 Uhr über Analysen der "neuesten Entwicklungen und Geschehnisse aus dem Container" freuen.

Live-Schalten zu den Teilnehmern

"Gemeinsam mit Gästen und den Zuschauer:innen werden die wichtigsten Szenen der Joyn-Tageszusammenfassung in 'Big Brother – Die Show' angeschaut und analysiert, live in den Container geschaltet und Bewohner:innen auf dem Sofa begrüßt", heißt es in der Mitteilung. Sixx schätze "den direkten Dialog zu den Fans" und werde über die Geschehnisse in der Show mit ihnen "lachen, lästern und diskutieren", so die Senderchefin Ellen Koch.

Auch 2024 spielte sich die "Big Brother"-Staffel nicht nur auf Joyn ab. Im Free-TV war anfänglich noch eine wöchentliche Entscheidungsshow zu sehen, die live in Sat.1 ausgestrahlt wurde. Die eigentliche Staffel lief im vergangenen Jahr ausschließlich auf Joyn. Das scheint auch 2025 der Fall zu sein. Zu einer Ausstrahlung im TV ist bislang nichts bekannt.

Video News

Änderungen in der neuen Staffel

Einen Tag vor der ersten Folge von "Big Brother – Die Show" feiert "Big Brother" als Joyn-Original seinen Staffelstart. Ab dem 24. Februar 2025 können Zuschauer das Leben der Bewohner 24 Stunden am Tag über einen Livestream verfolgen. Einen Überblick über die wichtigsten Ereignisse geben zudem weiterhin die Tageszusammenfassungen. 2025 müssen die Kandidaten jedoch statt 100 nur 50 Tage zusammen verbringen und sich den Aufgaben des großen Bruders stellen. Auch das Preisgeld halbiert sich auf 50.000 Euro. 2024 konnte Gewinner Marcus noch 100.000 Euro mit nach Hause nehmen.