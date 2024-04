Stars Billy Joel: Madison Square Garden-Special wird wiederholt

Billy Joel - Melbourne Cricket Ground 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.04.2024, 10:00 Uhr

Billy Joels CBS-Special ‚Billy Joel: The 100th – Live at Madison Square Garden‘ wird erneut gezeigt, nachdem es in der Mitte von ‚Piano Man‘ abrupt abgebrochen wurde.

Die Fans der Musiklegende waren verwirrt, nachdem der Konzertfilm zu einem plötzlichen Ende kam, bevor der 74-jährige Entertainer seinen ikonischen Song beendet hatte. CBS behauptete dann, dass das Format in einigen Zeitzonen aufgrund eines „Programmier-Timing-Fehlers“ etwa zwei Minuten früher endete, und entschuldigte sich bei allen Betroffenen.

Der Sender strahlt die Show nun aufgrund der „überwältigenden Nachfrage“ und der Gegenreaktion am Freitag (19. April) um 21 Uhr ET/PT erneut aus. In einer Erklärung hieß es: „Ein Fehler bei der Senderprogrammierung beendete das Billy-Joel-Special gestern Abend etwa zwei Minuten früher in der östlichen und zentralen Zeitzone. Wir entschuldigen uns bei Mr. Joel, seinen Fans, unseren angeschlossenen Sendern und unserem Publikum, dessen Fernseeherlebnis während des letzten Songs unterbrochen wurde. Aufgrund der überwältigenden Nachfrage seiner Legion von Fans wird ‚Billy Joel: The 100th – Live at Madison Square Garden‘ am 19. April um 21 Uhr ET/PT in voller Länge auf CBS ausgestrahlt. Das zweistündige Special wurde am 28. März gedreht. Joel wird seine rekordverdächtige Zeit an dem legendären New Yorker Veranstaltungsort, die bereits im Januar 2014 begann, am 25. Juli 2024 mit seiner 150. Show beenden.“

Der ‚Uptown Girl‘-Hitmacher sagte letztes Jahr auf einer Pressekonferenz: „Ich bin irgendwie verblüfft, dass es so lange gedauert hat. Mein Team sagt mir, dass wir weiterhin Tickets verkaufen könnten, aber 10 Jahre, 150 Shows – es ist gut!“ Anfang des Jahres veröffentlichte Joel ‚Turn the Lights Back On‘, seine erste Single seit 17 Jahren.