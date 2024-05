Stars Bindi Irwin: Ihr Leid wurde nicht ernstgenommen

Bindi Irwin - Critics Choice Real TV Awards - June 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.05.2024, 13:05 Uhr

Die australische Naturschutz-Aktivistin erfuhr erst durch eine OP, dass sie an der gynäkologischen Krankheit leidet.

Bindi Irwin wurde von Ärzten gesagt, dass sie sich ihre Endometriose-Schmerzen nur einbilde.

Die Tochter von Steve Irwin unterzog sich im vergangenen Jahr einer Operation, nachdem sie mehr als ein Jahrzehnt lang mit Schmerzen und extremer Müdigkeit zu kämpfen hatte. Die Ärzte kamen schließlich zu dem Schluss, dass sie an der gynäkologischen Krankheit leidet. Bei der Endometriose wächst Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, außerhalb der Gebärmutter und führt dadurch zu Beschwerden.

Im Gespräch mit ‚Access Hollywood‘ enthüllt die 24-Jährige, wie erleichtert sie über die Diagnose ist. „Mit der Zeit tat es weh, zu lachen, und ich wollte nicht, dass mich jemand umarmt, weil es überall weh tat. Es war so schmerzhaft“, gesteht sie. „Nach der Operation, als ich anfing zu heilen, ist es so schön, weil ich wieder aus dem Bauch heraus lachen kann, ohne vor Schmerzen zusammenzuzucken. Die Welt fühlt sich heller an, und es bedeutet mir so viel, wieder mit meiner Familie lachen zu können. Mit meiner Tochter zu lachen. Das ist etwas ganz Besonderes.“

Die Naturschutz-Aktivistin fügt hinzu: „Jeden Tag wachte ich auf und fragte mich, wie ich aufstehen und den Tag angehen sollte. Ich glaube, das ist etwas, worüber wir nicht oft sprechen. Endometriose ist unglaublich schmerzhaft, aber sie kann auch sehr einsam machen.“ Bindi selbst sei nie von Ärzten ernst genommen worden. „Viele Ärzte sagten mir, dass es an den Hormonen liegt, dass ich es mir einbilde“, klagt sie. „Das Gefühl, dass alles gut ist, dass meine Schmerzen nicht existieren, das ist es, was dich auffrisst.“