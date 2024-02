Startet 2025 in den Kinos Biopic „Michael“: Erstes Bild zeigt Hauptdarsteller Jaafar Jackson

Jaafar Jackson verkörpert in "Michael" seinen berühmten Onkel Michael Jackson. (lau/spot)

SpotOn News | 13.02.2024, 23:10 Uhr

Für das kommende Biopic "Michael" verwandelt sich der Neffe des "King of Pop" in Michael Jackson. Nun zeigt ein erstes Bild Jaafar Jackson in seiner Rolle.

Im April kommenden Jahres soll mit "Michael" die filmische Biografie des "King of Pop" Michael Jackson (1958-2009) in den Kinos erscheinen. Kein Geringerer als Michael Jacksons Neffe Jaafar Jackson (27), der über kaum Schauspielerfahrung verfügt, wird darin zu seinem berühmten Onkel. Nun hat die Produktionsfirma Lionsgate ein erstes Szenenbild aus "Michael" gezeigt, auf dem Jaafar Jackson mit seiner Rolle zu verschmelzen scheint.

"Verkörpert Michael auf eine Weise, wie es kein anderer Schauspieler könnte"

Das erste Standbild aus "Michael" zeigt den 27-jährigen Hauptdarsteller in einem ikonischen Michael-Jackson-Look der 1990er Jahre. Das zu sehende weiße Hemd über einem weißen T-Shirt mit V-Ausschnitt zu schwarzer Hose trug Michael Jackson während seiner legendären "Dangerous World Tour" der Jahre 1992 bis 1993 auf der Bühne.

"Bei Jaafar ist jeder Blick, jede Note, jede Tanzbewegung Michael", erklärte Graham King (62), der Produzent des Films, laut "People". Der Neffe des "King of Pop" verkörpere "Michael auf eine Weise, wie es kein anderer Schauspieler könnte". Auch Filmemacher Antoine Fuqua (58), der "Michael" inszeniert, pflichtet dem bei. Ihm zufolge würde Jaafar Jacksons Spiel "über die physische Ähnlichkeit" hinausgehen. "Es ist Michaels Geist, der auf magische Weise zum Vorschein kommt", so der "Training Day"-Regisseur.

Darum geht es in "Michael"

Der geplante Film will ein "eingehendes Porträt des komplizierten Mannes" zeichnen, "der zum King of Pop wurde. Es wird Jacksons ikonischste Auftritte zum Leben erwecken und einen fundierten Einblick in den künstlerischen Prozess und das Privatleben des Entertainers" geben, kündigte Lionsgate zuvor an.

Für das Drehbuch zeichnet "Aviator"- und "Gladiator"-Autor John Logan (62) verantwortlich. Der gerade erst für "Rustin" für einen Oscar nominierte Darsteller Colman Domingo (54) verkörpert Jacksons Vater Joe Jackson (1928-2018). Miles Teller (36) und Nia Long (53) spielen weitere Rollen.