Stars Blake Lively schwärmt von America Ferrera

Blake Lively - Michael Kors Collection Fall/Winter 2024 Runway Show - - Gett BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.04.2024, 16:00 Uhr

Der Star hat in den höchsten Tönen von der Darstellerin geschwärmt.

Blake Lively hat in den höchsten Tönen von America Ferrera geschwärmt.

Die 36-jährige Schauspielerin lernte die ‚Superstore‘-Darstellerin zum ersten Mal vor 20 Jahren kennen, als sie gemeinsam ‚Eine für 4‘ drehten, wobei sie nicht glücklicher über die Aufmerksamkeit sein könnte, die ihre Freundin dank ihrer Rolle in ‚Barbie‘ in den letzten 12 Monaten erhielt.

In einem Artikel, der Americas Platz im jährlichen ‚Time 100‘-Magazin feiert, das die einflussreichsten Menschen der Welt ehrt, schrieb Lively: „Gott hat America gesegnet. America Ferrera ist eine Oscar-nominierte Schauspielerin, Aktivistin, Produzentin, Regisseurin, Autorin, Fürsprecherin, Mutter, Ehefrau, Schwester, Tochter – Sie verstehen es. Auf dieser Seite ist gar nicht genug Platz, um alle ihre Errungenschaften zu nennen. Eine einfachere Art und Weise, es auszudrücken: America Ferrera ist einfach alles. Sie bringt 980 % ihrer selbst in alles mit ein, was sie berührt, was alle um sie herum zu ihrem höchsten Selbst erhebt. Sie verwandelt sich mit jeder Figur, in die sie schlüpft. Aber die Kraft Americas besteht darin, dass sie sich nicht verwandelt und in einer Rolle verschwindet, wie wir das tun.” Blake fügte hinzu, dass ihre Freundin einen „lebenslangen“ Einfluss auf alle habe, auf die sie trifft, und dankte ihr dafür, dass sie ihr „Talent“ mit der Welt teilt.