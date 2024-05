Film ‚Bloodline‘-Actionthriller feiert bei den Filmfestspielen von Cannes Premiere

Bloodline - Film Poster - May 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.05.2024, 16:00 Uhr

Der ‚Bloodline‘-Actionthriller wird bei den Filmfestspielen von Cannes einen weltweiten Verleih anstreben.

Der Film ist von Jojo George und der Produktionsfirma Temple Capital Partners inszeniert worden und soll am Mittwoch (15. Mai) in Cannes Premiere feiern, weil ein weltweiter Vertriebsvertrag angestrebt wird.

Die Bashford Twins fungieren als die Co-Produzenten des Projekts, das überwiegend in Kerala, Indien, gedreht wurde. Das Duo hat familiäre Bindungen zu Indien und ist kulturell sensibel für die britische Kolonialvergangenheit in dem Land. ‚Bloodline‘ handelt von der Reise von Bella (Adrianna Edwards), die auf der Suche nach der Rettung ihrer Schwester Alice ist, die durch einen Fluch in die Wälder des modernen Indiens gelockt wurde. Bella entdeckt ihre Verbindung zu einer alten Blutlinie, einem verborgenen Schatz und einem jahrhundertealten Fluch. Ihre Geschichte wird in Form von Rückblenden ihrer Therapeutin Dr. Harris (Suanne Braun) im heutigen Amerika erzählt. Das britische Casting leitete Carolyn McLeod, um ein dynamisches Ensemble unter der Leitung von ‚The Princess Switch Trilogy‘-Schauspielerin Braun und dem aufstrebenden Star Edwards zu bilden. Der Kampfkünstler Abbas Alizada, der wegen seiner verblüffenden Ähnlichkeit mit dem verstorbenen Star auch als der afghanische Bruce Lee bezeichnet wird, rundet die Besetzung mit George und Hannah Minnock in der Rolle der zum Scheitern verurteilten Alice ab. Die Bashford Twins verrieten in einem Statement: „Als Filmemacher mit familiären Bindungen zu Indien war die Chance, dort einen Film produzieren zu können, für uns ein ehrgeiziges Ziel und die Zusammenarbeit mit Temple Capital Partners fühlte sich wie die perfekte Lösung an. Es war unglaublich, die atemberaubenden Kampfsequenzen zu sehen, die von der erfahrenen Stunt-Koordinatorin Mafia Sasi inszeniert wurden, was Erinnerungen daran weckt, wie wir mit unserem Vater Bruce-Lee-Filme gesehen haben.“