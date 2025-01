Mit kryptischem Statement Box-Star Tyson Fury beendet seine Karriere

Tyson Fury während einer Signierstunde zu seiner Autobiografie "Behind the Mask". (wue/spot)

SpotOn News | 13.01.2025, 16:44 Uhr

Zum wiederholten Mal hat Tyson Fury sein Karriereende angekündigt. In einem kurzen Clip sagt der britische Box-Star, dass er seinen Rücktritt vom Sport erklärt.

War es das nun? Tyson Fury (36) wird wohl nicht mehr in den Ring steigen. In einem Instagram-Video hat der britische Box-Star verkündet, sich aus dem Sport zu verabschieden. "Hallo alle zusammen, ich mache es kurz und süß. Ich möchte meinen Rücktritt vom Boxen ankündigen", sagt Fury in dem kurzen Clip.

Für Tyson Fury war es "ein großes Vergnügen"

"Es war ein großes Vergnügen", meint Tyson Fury weiter. Der ehemalige Boxweltmeister im Schwergewicht habe "jede einzelne Minute davon genossen". Im beigefügten Kommentar bedankt er sich zudem bei allen, "die entlang des Weges geholfen haben".

Zuvor hatte Fury sich schon mehrfach verabschiedet. Zuletzt hatte er im April 2022 seinen Rücktritt angekündigt, nachdem er gegen Dillian Whyte (36) gewonnen hatte. Später kam es jedoch zu einem Comeback. Der "Gypsy King" war vor wenigen Wochen dem ukrainischen Boxer Oleksandr Ussyk (37) in einem Rückkampf ein zweites Mal unterlegen. Für Fans des Sports kommt der Rücktritt Medienberichten zufolge wohl überraschend. Es hatte Gerüchte gegeben, dass Fury gegen Anthony Joshua (35) antreten könnte.

Unklar ist bisher, was der 36-Jährige mit dem Ende seiner kurzen Rücktrittsbotschaft genau meint. "Dick Turpin hat eine Maske getragen. Gott segne alle, wir sehen uns auf der anderen Seite", sagt Fury. Turpin war ein berüchtigter englischer Räuber aus dem 18. Jahrhundert. Womöglich spielt Fury auf seine vor wenigen Jahren erschienene Autobiografie "Behind the Mask" an, die im Deutschen den Titel "Ich hinter der Maske" trägt.