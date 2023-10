Stars Brad Pitt: Er musste sich wieder „neu erfinden“

Bang Showbiz | 13.10.2023, 16:00 Uhr

Der Schauspieler verriet, dass er sich dank der Hilfe eines Schauspiel-Coaches “wieder neu erfinden” konnte.

Sein Karriereweg ist kaum zu vergleichen. Mit gerade einmal 26 Jahren wurde Brad Pitt dank seiner Filmrolle in ‚Thelma Louise‘ in den Olymp der Hollywoodstars katapultiert.

Seither gilt er als charismatisch, gutaussehend und höchst talentiert. Der heute 59-jährige Star konnte sich bereits in Action-Hauptrollen wie im Kult-Streifen ‚Fight Club‘ beweisen. Gleichzeitig arbeitet er eng mit Regie-Genies wie Quentin Tarantino zusammen. Jüngst brillierte der Oscar-Preisträger an der Seite von Margot Robbie im Kino-Hit ‚Babylon – Rausch der Ekstase‘ (jetzt bei Sky WOW), in dem er den Stummfilm-Star Jack Conrad spielt, der im Hollywood der 20er-Jahre eine schwere Zeit durchmachen muss. Dass Pitt mittlerweile selbst als Leinwand-Legende gilt, kann er selbst kaum glauben. Im Interview mit ‚Bang‘ offenbarte er, wie demütig er manchmal in die Vergangenheit blickt: “In gewisser Weise ist das Hollywood von heute mit dem damaligen Hollywood nicht zu vergleichen.” Brad ergänzte: “Wenn ich an die Vergangenheit und an die Menschen denke, die die Filmbranche damals ins Leben gerufen haben, dann merke ich schnell, dass sie es nicht getan haben, um berühmt und reich zu werden. Sie wollten einfach nur Filme machen, weil der Akt an sich schon eine echte Sensation war. Heute sind wir alle abgestumpft, was das angeht. Wir müssen uns immer wieder selbst übertrumpfen, um für Begeisterung zu sorgen.” Der Darsteller erklärte gegenüber ‚Bang‘ zudem, dass er in seinem Leben viele Phasen der Unsicherheit durchleben musste: “Vor knapp 15 Jahren hatte ich einen Moment in meiner Karriere, in dem ich dachte, dass ich nicht mehr weiterkomme.” Erst dank der Hilfe eines Schauspiel-Coaches konnte er sich “wieder neu erfinden” und seine “Muster durchbrechen”, wie er erzählte: “Ich musste quasi wieder von vorne anfangen.”