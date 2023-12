Stars Brad Pitt: Freundin feiert ohne ihn Geburtstag

Brad Pitt - 79th Venice Film Festival - September 8th 2022

Bang Showbiz | 22.12.2023, 16:00 Uhr

Brad Pitts Freundin Ines De Ramon feierte Berichten zufolge ihren 31. Geburtstag ohne ihren A-Promi-Freund.

Der ‚Fight Club‘-Schauspieler und die Schmuckdesignerin, die seit einem Jahr zusammen sind, haben an zwei aufeinanderfolgenden Tagen Geburtstag. Brad wurde am 18. Dezember 60 Jahre alt und Ines stieß am 19. Dezember auf ihren 31. an – allerdings ohne ihren Partner.

Ines war an ihrem Geburtstag von Freunden und Kollegen im Promi-Hotspot E Baldi in Beverly Hills umgeben, wobei die Schmuckdesignerin glücklich aussah, als sie sich auf den Weg zu dem italienischen Restaurant machte, mit einem wunderschönen Strauß rosa und weißer Lilien und Geschenken, die in einer Einkaufstasche von Neiman Marcus steckten, wie die ‚Daily Mail‘ berichtet. Die Zeitung sagt aber auch, Brad sei nicht bei der Party dabei gewesen. Ines‘ Party fand einen Tag später statt, nachdem sie Brad geholfen hatte, seinen runden 60. Geburtstag in Los Angeles einzuläuten. Ein Insider vor der Party verriet gegenüber ‚People‘, dass der Schauspieler seine Party „sehr zurückhaltend“ halten würde. Ein anderer Insider verriet gegenüber ‚UsWeekly‘: „Er ist in einer liebevollen Beziehung, seine Beziehung zu den meisten seiner Kinder ist liebevoll und er ist an einem guten Ort. Alles, was Brad in diesem Jahr will, ist, dass seine Kinder und er selbst glücklich sind.“

Der Nahestehende sagte auch, dass sich der sechsfache Vater „großartig fühlt“ und vor kurzem „eine Wende vollzogen“ haben soll, um seine Beziehung zu seinen Kindern nach seiner Scheidung von ihrer 48-jährigen Mutter Angelina Jolie zu reparieren. Es wurde bereits berichtet, dass Brad und Ines eine gemeinsame Geburtstagsfeier planen. Ein Insider verriet ‚DailyMail.com‘: „Eine gemeinsame Geburtstags-, Weihnachts- und Neujahrsfeier ist in Arbeit. Und da Brad 60 Jahre alt wird, könnte sich etwas dafür zusammenbrauen.“