Trennung 2023 „Breaking Bad“-Star Betsy Brandt: Scheidung nach mehr als 25 Jahren

Betsy Brandt soll bereits rund ein Jahr von ihrem Ehemann getrennt sein. (jom/spot)

SpotOn News | 27.12.2024, 14:01 Uhr

US-Schauspielerin Betsy Brandt soll nach rund 25 Ehejahren die Scheidung von ihrem Ehemann eingereicht haben. Der "Breaking Bad"-Star und Grady Olsen sollen bereits seit vergangenem Jahr getrennt sein.

Betsy Brandt (51) soll die Scheidung von Ehemann Grady Olsen eingereicht haben. Das berichtet das US-Promiportal "TMZ". Dabei soll die US-Schauspielerin "unüberbrückbare Differenzen" als Scheidungsgrund angegeben haben. Laut "TMZ" hatte das Paar im September 1998 geheiratet, im August 2023 folgte dann offenbar die Trennung.

Brandt soll in den Scheidungspapieren zudem das Sorgerecht für eines der beiden Kinder, mit 16 Jahren noch minderjährig, gefordert haben. Die Besitztümer müsse das Paar noch aufteilen. Ob die beiden einen Ehevertrag abgeschlossen hatten, ist nicht bekannt. Brandt hat sich bisher noch nicht zu den Berichten zu ihrer angeblichen Scheidung geäußert.

Ihre Serien-Karriere

Betsy Brandt wurde vor allem als Serienschauspielerin bekannt. Sie verkörperte von 2008 bis 2013 Marie Schrader in dem Erfolgsformat "Breaking Bad". Dabei spielte sie an der Seite von Dean Norris (61), der den Ehemann Hank Schrader verkörperte und zugleich der Schwager der kriminellen Hauptfigur Walter White (Bryan Cranston, 68) war.

Weitere Serienrollen übernahm sie bis dato in "Parenthood", "Masters of Sex", "Life in Pieces" oder "Saint X". Auch im "Breaking Bad"-Ableger "Better Call Saul" war sie zu sehen.