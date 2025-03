Stars ‚Hannah Montana‘-Star Emily Osment reicht nach fünf Monaten Scheidung ein

Emily Osment hat nach fünf Monaten Ehe die Scheidung von Jack Anthony eingereicht.

Die 32-jährige Schauspielerin gab Jack am 12. Oktober in einer privaten Zeremonie das Ja-Wort, nachdem das Paar zuvor 16 Monate verlobt gewesen war. Nun haben sich Emily und Jack aber schon wieder getrennt.

Emily sagte gegenüber ‚TMZ‘: „Ich denke, bei jeder großen Entscheidung in deinem Leben, egal ob es sich um Beziehungen oder Arbeit oder was auch immer handelt, musst du mit beiden Beinen fest in dieser Entscheidung stehen. Letztendlich hat es nicht geklappt.“ Laut Dokumenten, die dem Nachrichten-Outlet vorliegen, hat der ‚Young Sheldon‘-Star das Trennungsdatum mit dem 7. Dezember angegeben, was bedeutet, dass sie sich tatsächlich schon knapp zwei Monate nach ihrer Hochzeit für die Scheidung entschieden hat. In dem Dokument wird auch darauf hingewiesen, dass „beide Seiten einen Ehevertrag geschlossen haben“.

Nur wenige Tage nachdem ihre Hochzeit stattgefunden hatte, bestand Emily darauf, dass alles gut liefe. In der Sendung ‚CBS Mornings‘ sagte sie: „Bisher ist es großartig. Die letzten vier Tage waren herrlich!“ Emily verlobte sich im Juni 2023 nach zwei Jahren Beziehung mit dem Musiker – der mit bürgerlichem Namen Jack Farina heißt – und beschrieb ihn als „magisches, wunderschönes Kaleidoskop von einer Person“, als er die Frage aller Fragen stellte. Damals schrieb sie auf Instagram: „Dieses magische, schöne, Kaleidoskop von einer Person hat mich an diesem Wochenende gebeten, ihn zu heiraten. Ich wusste nicht, dass das Leben so süß oder so wahnsinnig glücklich sein kann.“