Stars Brooke Shields: Intime Beziehung zu ihren Töchtern

Brooke Shields at arrivals for Pretty Baby Premier NY Mar 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.05.2024, 12:43 Uhr

Die Schauspielerin liebt es, mit ihren Töchtern im selben Bett zu übernachten.

Brooke Shields schläft immer noch im selben Bett wie ihre erwachsenen Töchter.

Die US-Schauspielerin hatte schon immer eine enge Bindung zu ihren Töchtern Rowan (20) und Grier (18), die sie mit ihrem Ehemann Chris Henchy hat. In der ‚Jess Cagle Show‘ verrät die 58-Jährige nun, dass die drei Frauen immer noch von Zeit zu Zeit das gleiche Bett teilen.

„Meine jüngere Tochter ist gerade 18 geworden. Sobald mein Mann auf einer Geschäftsreise ist oder anderweitig aus dem Haus ist, schlafen sie bei mir im Bett. Wir sehen uns immer noch romantische Komödien an. Sie sind meine Babys und das werden sie auch immer bleiben“, offenbart die Hollywood-Darstellerin.

Brookes Töchter werden beide bald aufs College gehen, und sie freut sich nicht darauf, dass ihre Mädels das Haus verlassen. „Ich vermeide es, daran zu denken, weil die Leute zu mir sagen: ‚Oh, du wirst so erleichtert sein‘, und ich sehe es einfach nicht kommen“, gesteht die ‚Die blaue Lagune‘-Darstellerin. „Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich dachte mir: ‚Nun, sie werden trotzdem zurückkommen‘. Nebenbei bemerkt, die Lebenshaltungskosten in dieser Stadt sind sowieso so hoch, dass es zu meinen Gunsten sein könnte.“