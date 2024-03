"South by Southwest"-Festival Massive Kritik: Herzogin Meghan hält Vortrag über Frauen in Medien Hoher Besuch beim Festival „South by Southwest“: Herzogin Meghan wird bei einer Keynote über weibliche Führungskräfte in Film und Fernsehen sprechen. In den sozialen Medien keimt Kritik an der Verpflichtung der Gattin von Prinz Harry auf.