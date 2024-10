Stars Bruce Springsteen: Arbeit bis zum Tod

Bruce Springsteen - Bruce Springsteen Performs At Chase Center 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.10.2024, 12:00 Uhr

Die Musik-Ikone hat nicht vor, sich jemals zur Ruhe zu setzen.

Bruce Springsteen hat geschworen, sich niemals zur Ruhe zu setzen und „weiterzumachen, bis es vorbei ist“.

Der 75-jährige Rockstar, der 1973 sein Debütalbum ‚Greetings from Asbury Park, N.J.‘ veröffentlichte, hat nicht vor, seine Gitarre an den Nagel zu hängen, obwohl er seit fünf Jahrzehnten Musik macht und auf der Bühne auftritt.

In der britischen Sendung ‚The Graham Norton Show‘ sagte ‚The Boss‘: „Ihr habt noch nie einen Leichenwagen mit Gepäck oben drauf gesehen, also wird es das für mich sein. Ich werde weitermachen, bis es vorbei ist.“

Der ‚Born To Run‘-Interpret plauderte mit Moderator Graham über seine neue Dokumentation ‚Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band‘ und verriet, dass er immer noch ein Gefühl der Beklemmung verspürt, bevor er die Bühne betritt. Allerdings würde Bruce dieses Gefühl nicht als Nervosität bezeichnen.

„Ich verspüre Vorfreude. Das ist nicht ganz dasselbe wie Nervosität“, erklärte die Musik-Legende. „Es ist ein natürliches Gefühl, das man hat, bevor man sich selbst herausfordert. Wenn es nicht da wäre, würde etwas mit dir nicht stimmen und du könntest den Job nicht machen.“