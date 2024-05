Stars Bruce Willis: So geht es dem demenzkranken Hollywood-Star

Bruce Willis - Comedy Central Roast Of Bruce Willis - Hollywood Palladium - July 14th 2018 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.05.2024, 12:40 Uhr

Seine Tochter Rumer Willis spricht über das Befinden des Schauspielers, der an frontotemporaler Demenz leidet.

Rumer Willis gibt ein Update zum Gesundheitszustand ihres Vaters Bruce Willis.

Die Familie des ‚Stirb Langsam‘-Darstellers enthüllte im Februar 2023, dass bei ihm die degenerative Krankheit frontotemporale Demenz (FTD) diagnostiziert wurde. Ein Jahr davor hatte sich der Hollywood-Star aufgrund einer Sprachstörung, einer sogenannten Aphasie, von der Schauspielerei zurückgezogen.

Im Interview mit ‚Fox News Digital‘ äußert sich seine Tochter Rumer Willis nun zum Befinden des Hollywood-Stars. „Ihm geht es großartig. Ja, ja, es geht ihm gut. Vielen Dank für die Nachfrage“, offenbart sie.

Die Schauspielerin erklärt auch, warum ihre Familie so offen über die gesundheitlichen Probleme ihres Vaters sprechen wollte. „Was für mich bei dieser Erfahrung so unglaublich war, ist, dass mein Vater so geliebt wird, und das war so offensichtlich in der Transparenz, mit der wir uns ausgetauscht haben“, schildert die 35-Jährige. „Wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, unsere Erfahrungen zu teilen, die Hoffnung bringt, die einen Effekt haben kann und irgendeine Art von Hoffnung, Trost für jemand anderen bringen kann, der das erlebt, dann ist das für mich… alles.“