"Wie Simon & Garfunkel" „Bulle von Tölz“-Star Katerina Jacob: Kein Kontakt zu Ottfried Fischer

Mit "Der Bulle von Tölz" feierten Katerina Jacob und Ottfried Fischer gemeinsam große Erfolge. (hub/spot)

SpotOn News | 23.01.2025, 11:15 Uhr

Mit der TV-Serie "Der Bulle von Tölz" feierte Katerina Jacob ab den 1990er Jahren große Erfolge. Zu ihrem Co-Star Ottfried Fischer hat sie allerdings keinen Kontakt mehr.

Mit der TV-Serie "Der Bulle von Tölz" (1996-2009) lockten Katerina Jacob (66) und Ottfried Fischer (71) ab Mitte der 1990er Jahre ein Millionenpublikum vor die Bildschirme. Trotz ihres gemeinsamen Erfolgs haben die beiden Schauspieler heute keinen Kontakt mehr. "Man kann sehr gut zusammenarbeiten, ohne befreundet zu sein, wie Simon & Garfunkel", erklärt die Schauspielerin, die am Freitag (24. Januar) in "Anna und ihr Untermieter: Plötzlich Schwiegermutter" im Ersten (20:15 Uhr) zu sehen ist, im Interview mit spot on news.

Die Kultserie habe sie selbst "ewig nicht gesehen", bis sie neulich wiederholt wurde. "Da haben mein Mann und ich vier Folgen hintereinander weggeschaut und ich habe festgestellt, dass die Serie echt gut ist. Mit Abstand betrachtet muss ich sagen: Wir haben damals tolle Arbeit geleistet, die man sich heute noch ansehen kann."

Darum geht es in "Der Bulle von Tölz"

In der Sat.1-Serie "Der Bulle von Tölz" löste Benno Berghammer (Ottfried Fischer) ab 1996 seine Fälle in der bayerischen Idylle von Bad Tölz. Benno lebte bei seiner Mutter Theresia "Resi" Berghammer (Ruth Drexel, 1930-2009) in deren Pension. Die Diskussionen des Mutter-Sohn-Gespanns wurden schnell zu einem Markenzeichen der Serie.

Zur Seite stand Benno Berghammer von Folge eins an außerdem Hauptkommissarin Sabrina Lorenz (Katerina Jacob), die aus Berlin stammt und mit dem bayerischen Dialekt so ihre Schwierigkeiten hatte. Resi Berghammer sah in ihr auch immer eine geeignete Schwiegertochter.

Katerina Jacob spielte ihre Figur bis 2006, in Episode 58 hatte sie ihren letzten Auftritt. Anschließend bekam Benno Berghammer mit Nadine Richter, gespielt von Katharina Abt (57), eine neue Kollegin. Die Serie endete schließlich mit der 14. Staffel, nachdem Ruth Drexel im Alter von 78 Jahren verstorben war. Im Februar 2009 flimmerte die letzte Episode von "Der Bulle von Tölz" über die TV-Bildschirme.