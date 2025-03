Stars Dave Bautista: Er erinnert sich an die Nacht, als ‚jemand neben seinem Haus ermordet‘ wurde

Dave Bautista beschreibt sich selbst als „unsicher“ und „ein bisschen tollpatschig“.

Dabei blickt der 56-Jährige Star auf eine beachtliche Karriere als Wrestler und inzwischen auch beim Film zurück.

Im Interview erinnert er sich an einem furchtbaren Moment seiner Kindheit, der ihn prägte. Bautista hat sich längst als ernstzunehmender Schauspieler etabliert. Nach seinem Durchbruch als ‚Drax in Guardians of the Galaxy‘ überzeugte der ehemalige Wrestler mit vielschichtigen Rollen in ‚Blade Runner 2049‘, ‚Dune‘ und ‚Knock at the Cabin‘. Nun taucht er mit ‚In the Lost Lands‘ (ab heute im Kino) in eine düstere Fantasy-Welt ein – an der Seite von keiner Geringeren als Milla Jovovich. Im Film, der auf einer Kurzgeschichte von ‚Game of Thrones‘-Schöpfer George R.R. Martin basiert, spielt Bautista den Jäger Boyce. Der Darsteller sagte in einem Interview mit der Agentur teleschau: „Als ich das Drehbuch zum ersten Mal gelesen habe, hatte ich sofort das Gefühl, dass Boyce etwas von einem klassischen Western-Helden hat.“ Doch der Schauspieler gibt zu, dass er sich in der Realität kaum mit seinem Filmcharakter vergleichen kann: „Boyce ist viel cooler, als ich es jemals war. Er trinkt, spielt, hat eine gewisse Leichtigkeit im Umgang mit Frauen – ich bin nichts davon. Ich bin eher das Gegenteil: unsicher, ein bisschen tollpatschig und viel selbstkritischer.“ ‚In the Lost Lands‘ erzählt die Geschichte von magischen Wünschen, die allerdings immer einen Preis haben. Auf die Frage, was er sich persönlich wünschen würde, antwortete der Schauspieler: „Weltfrieden. Ich meine, welche negativen Konsequenzen sollte das schon haben? Das wäre doch großartig!“ Dave selbst wuchs in schwierigen Verhältnissen auf – geprägt von Armut und Gewalt. Ein prägendes Erlebnis aus seiner Kindheit? Der Prominente sagte: „Ich erinnere mich genau an eine Nacht in Washington, D.C., als jemand direkt in der Gasse neben unserem Haus ermordet wurde. Wir Kinder waren draußen, haben gespielt, während die Polizei da war.“ Eine Erinnerung, die das Leben des 56-Jährigen nachhaltig geprägt und seinen weiteren Karriereweg beeinflusst habe.