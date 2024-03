Film Cameron Diaz: Rolle in Jonah Hills neuem Film ‚Outcome‘

Cameron Diaz - What To Expect When Your Expecting premiere - NYC - MAY 2012 - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.03.2024, 14:00 Uhr

Der Star ist in Gesprächen in dem neuen Film mitzuspielen.

Cameron Diaz ist in Gesprächen, neben Keanu Reeves in Jonah Hills neuem Film ‚Outcome‘ mitzuspielen.

Die 51-jährige Schauspielerin würde sich für das kommende Projekt erneut mit dem 59-jährigen Schauspieler zusammentun, nachdem die Stars bereits 1996 zusammen in der Liebeskomödie ‚Feeling Minnesota‘ zu sehen waren.

Reeves wird in dem kommenden Film die Rolle des Reef, „einem geschädigten Hollywoodstar, der in die dunklen Tiefen seiner Vergangenheit eintauchen muss, um sich seinen Dämonen zu stellen und Wiedergutmachung zu leisten, nachdem er mit einem mysteriösen Videoclip aus seiner Vergangenheit erpresst wird“, darstellen. Mit der Netflix-Actionkomödie ‚Back in Action‘ an der Seite von Jamie Foxx, die in diesem Jahr erscheinen soll, wird Diaz ihr Comeback zur Schauspielerei feiern. Der 40-jährige Hill übernimmt die Regie des Films und wird Berichten zufolge in dem Streifen mitspielen, den er laut verschiedenen Medien zufolge mit dem Drehbuchautor Ezra Woods schrieb. Einen Veröffentlichungstermin für ‚Outcome‘ gibt es bislang jedoch noch nicht. Während ihrer Pause von der Filmbranche hatte sich Cameron auf die Erziehung ihrer vierjährigen Tochter Raddix konzentriert, die sie mit dem 44-jährigen Good Charlotte-Musiker Benji Madden großzieht. Die Darstellerin gründete in der Zeit zudem das Bio-Weinunternehmen Avaline.