Film Keanu Reeves: ‚Matrix‘ veränderte sein Leben

Keanu Reeves - The Matrix - Sky BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.07.2024, 12:00 Uhr

Der Darsteller verriet, dass der Film „sein Leben verändert“ habe.

Keanu Reeves verriet, dass ‚Matrix‘ „sein Leben verändert“ habe.

Der 59-jährige Schauspieler spielte in der beliebten Science-Fiction-Trilogie, die von 1999 bis 2003 lief, sowie in deren ‚Matrix: Resurrections‘-Sequel die Hauptrolle als Thomas Anderson/Neo und hat jetzt zum 25-jährigen Jubiläum des Projekts darüber nachgedacht, wie der erste Streifen seine Hollywood-Karriere und seine Fans prägte.

Bei einem Auftritt in der ‚Late Show with Stephen Colbert‘-Talkshow erklärte Reeves gegenüber dem Moderator: „’Matrix‘ hat mein Leben verändert. Und dann hat es im Laufe der Jahre das Leben so vieler anderer Menschen auf eine echt positive und großartige Weise verändert. Als Künstler hofft man darauf, wenn man einen Film drehen oder eine Geschichte erzählen kann. Und wenn man diese Jahre und die Menge an Menschen sieht, die ich traf und die ‚Matrix‘‘ so berührt hat … es ist einfach das Beste.“ Nach dem Abschluss der ersten drei Teile legte Keanu eine Pause von der Franchise ein, bevor er seine Rolle als The One für ‚Resurrections‘ im Jahr 2021 erneut aufnahm. Obwohl der Blockbuster an den Kinokassen nicht erfolgreich war und die Kritiker nicht überzeugen konnte, kündigte Warner Bros. am Anfang des Jahres an, dass ein fünfter Teil in Vorbereitung sei. Obwohl es noch nicht bestätigt wurde, ist es fast sicher, dass der ‚John Wick‘-Star und Carrie-Anne Moss als Neo bzw. Trinity auf die große Leinwand zurückkehren werden.