In Film von Jonah Hill Cameron Diaz und Keanu Reeves: Erster gemeinsamer Film seit 30 Jahren?

Cameron Diaz und Keanu Reeves im Film "Minnesota" - fast 30 Jahre ist dieses Bild alt. (stk/spot)

SpotOn News | 06.03.2024, 10:31 Uhr

Cameron Diaz meldet sich in der Traumfabrik zurück. Neben dem bereits abgedrehten "Back in Action" offenbar bald auch mit einer Reunion, auf die man fast 30 Jahre warten musste.

Hollywood-Star Cameron Diaz (51) scheint ihre Rückkehr in die Traumfabrik nach rund zehn Jahren Pause weiter voranzutreiben. Wie die US-amerikanische Branchenseite "Deadline" berichtet, befinde sich Diaz in finalen Gesprächen für ein neues Filmprojekt, das zudem eine besondere Reunion darstellen würde – es wäre der erste gemeinsame Film mit Keanu Reeves (59) seit fast 30 Jahren.

Bei dem Projekt handele es sich demnach um die Apple-Produktion "Outcome". Regisseur der schwarzen Komödie sei Schauspieler Jonah Hill (40), der neben Reeves und Diaz auch als weiterer Hauptdarsteller mitwirken soll. In dem Streifen geht es demnach um einen "geschädigten Hollywood-Star [Reeves, Anm. d. Red.], der in die Tiefen seiner düsteren Vergangenheit eintauchen und sich seinen Dämonen stellen muss, […] nachdem er mit einem mysteriösen Videoclip erpresst wird." Welche Parts Diaz und Hill in all dem spielen sollen, ist noch nicht mitgeteilt worden.

Traumpaar längst vergessener Tage

Es wäre in der Tat erst das zweite Mal überhaupt, dass der "John Wick"-Star und die "Verrückt nach Mary"-Darstellerin zusammen vor der Kamera stehen. Ihr gemeinsames Debüt feierten sie im Jahr 1996, als sie in der Gaunerkomödie "Minnesota" unter widrigen Umständen ein Liebespaar verkörperten. Diaz hatte erst zwei Jahre zuvor durch ihre Rolle in der Fantasykomödie "Die Maske" den Durchbruch gefeiert, Reeves war zu diesem Zeitpunkt schon deutlich länger im Geschäft.

Während Reeves zudem in den vergangenen Jahren sehr umtriebig in der Traumfabrik war, entschied sich Diaz nach dem Film "Annie" von 2014 für eine Schaffenspause. Die zehn Jahre Auszeit nutzte sie, um sich auf ihre Familie zu konzentrieren, auch zwei Bücher veröffentlichte der Star.

Ein geplantes Veröffentlichungsdatum für "Outcome" wurde noch nicht kommuniziert. Ihr Comeback wird Diaz aber auf jeden Fall noch in diesem Jahr feiern: Die Actionkomödie mit dem passenden Titel "Back in Action", in der sie neben Jamie Foxx (56) zu sehen ist, soll noch 2024 erscheinen.