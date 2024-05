Film Cannes Filmfestspiele: George Lucas besonders geehrt

George Lucas - Avalon - Cannes - May 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.05.2024, 08:00 Uhr

George Lucas hat bei den Filmfestspielen von Cannes die Goldene Palme erhalten.

Der 80-jährige Filmemacher, der vor allem für die Franchises ‚Star Wars‘ und ‚Indiana Jones‘ bekannt ist, wurde bei der jährlichen Preisverleihung in Cannes, Frankreich, mit der prestigeträchtigen Auszeichnung ausgezeichnet. Dabei gab George zu, dass es „immer großartig ist, anerkannt zu werden“.

Im Gespräch mit dem französischen Reporter Didier Allouch teilte George mit: „Natürlich haben wir viele Fans, aber in Bezug auf ‚Star Wars‘ und so mache ich nicht die Art von Filmen, die Preise gewinnen.“ George ist deshalb stolz darauf, dass er sich entschieden hat, seinen eigenen Instinkten als Filmemacher zu folgen. Der gefeierte Regisseur, der als Vorsitzender von Lucasfilm tätig war, bevor er die Firma 2012 an die Walt Disney Company verkaufte, sagte: „Ich war nur ein studentischer Beobachter und langweilte mich zu Tode. Ich sagte: ‚Ich will keine Hollywood-Filme machen. Ich weiß, wie man das macht.‘“

Währenddessen gewann Sean Baker die Goldene Palme für ‚Anora‘, die Komödie über eine exotische Tänzerin. Der 53-jährige Regisseur ist der erste amerikanische Filmemacher seit Terrence Malick im Jahr 2011, der den Hauptpreis in Cannes gewonnen hat. Sean nahm die Auszeichnung von Francis Ford Coppola, einem zweifachen Gewinner der Goldenen Palme, entgegen. Er sagte in seiner Dankesrede: „Einen Film mit anderen in einem Kino zu sehen, ist eine der großen Gemeinschaftserfahrungen. Wir teilen Lachen, Trauer, Wut, Angst und hoffentlich eine Katharsis mit unseren Freunden und Fremden. Also sage ich, dass die Zukunft des Kinos dort liegt, wo sie begonnen hat: in einem Kino.“ An anderer Stelle hat Payal Kapadia den Grand Prix, die zweithöchste Auszeichnung des Festivals, für ‚All We Imagine as Light‘ gewonnen. Das Drama, das sich auf das Leben von drei Frauen in Mumbai konzentriert, war der erste indische Film seit 30 Jahren, der für den Wettbewerb ausgewählt wurde.

Einige weitere Preisträger:

Palme d’Or:

‚Anora’, Sean Baker

Grand Prix:

‚All We Imagine as Light‘, Payal Kapadia

Director:

Miguel Gomes, ‚Grand Tour‘

Actor:

Jesse Plemons, ‚Kinds of Kindness‘

Actresses:

‚Emilia Perez‘

Jury Prize:

‚Emilia Perez‘

Special Award:

Mohammad Rasoulof, ‚The Seed of the Sacred Fig’

Screenplay:

Coralie Fargeat, ‚The Substance‘

Camera d’Or:

‚Armand‘, Halfdan Ullman Tondel

Camera d’Or Special Mention:

‚Mongrel‘, Chiang Wei Liang, You Qiao Yin

Short Film Palme d’Or:

‚The Man Who Could Not Remain Silent‘, Nebojsa Slijepcevic

Short Film Special Mention:

‚Bad for a Moment‘, Daniel Soares