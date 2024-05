Mit "Killers of the Flower Moon"-Star Filmfestspiele von Cannes: Diese Stars machen die Jury komplett Omar Sy, ein Bond-Girl und ein Star aus „Killers of the Flower Moon“ – die Jury der Internationalen Filmfestspiele von Cannes ist komplett. Als Vorsitzende stand schon länger „Barbie“-Regisseurin Greta Gerwig fest.