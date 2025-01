Es wird ein ... Cara Delevingnes Schwester Poppy ist zum ersten Mal schwanger

Model und Unternehmerin Poppy Delevingne ist schwanger. In einem Magazin-Interview erklärt die ältere Schwester von Cara Delevingne über die Schwangerschaft: "Sie ist alles, was ich jemals wollte."

Poppy Delevingne (38) und ihr Partner, der Geschäftsmann Archie Keswick, werden Eltern. Das gab das Model in einem Interview mit der britischen "Elle" bekannt. Die Schwester von Cara Delevingne (32) und ihr Lebensgefährte, der zwei Kinder aus einer früheren Ehe hat, erwarten im kommenden Mai ein Mädchen. "Ich bin so aufgeregt, ich komme aus einer reinen Mädchenfamilie, Mädchen sind großartig", schwärmt sie in dem Interview, zu dem auch Babybauch-Fotos veröffentlicht wurden.

Dass sie schwanger sei, habe sie während der London Fashion Week erfahren, sagt Poppy Delevingne. Bei einer Anprobe für die Burberry-Show habe ihr Look sich etwas enger angefühlt als beim ersten Termin zwei Wochen zuvor, deshalb habe sie einen Schwangerschaftstest gemacht.

Die Schwangerschaft sei "alles, was ich jemals wollte", erzählt Poppy Delevingne, die sich dem sechsten Monat ihrer Schwangerschaft näher. Es fühle sich "wie ein außergewöhnliches Privileg an, dies tun zu können, ein Baby in diesem Alter und zu diesem Zeitpunkt zu bekommen, und als es passierte, konnte ich es nicht wirklich glauben. Es fühlt sich immer noch sehr surreal an". In den letzten Jahren habe sie nicht immer daran geglaubt, schwanger werden können und hätte bereits ihren Frieden damit gemacht.

Ihre Schwestern Cara und Chloe Delevingne (39) seien ebenfalls "überglücklich" und hätten die Vorfreude mit ihr an Weihnachten geteilt. "Wir waren alle in New York und wir haben viel mit dem Babybauch gesprochen und ihn gestreichelt", verrät Poppy Delevingne.

Insgesamt seien die Reaktionen ihres Umfelds sehr emotional ausgefallen. "Die Menschen, die mir am nächsten stehen, wissen, wie sehr ich mir das mein ganzes Leben lang gewünscht habe." Sie habe neun Patenkinder, "ich bin Tante, und ich glaube, sie wissen, dass ich schon als kleines Mädchen davon geträumt habe, Mutter zu werden".