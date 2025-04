Stars Fernanda Brandao: Nach Baby-Pause kehrt sie in die Öffentlichkeit zurück

Fernanda Brandao attends the premiere - Hamilton - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.04.2025, 14:00 Uhr

Die Sängerin und Tänzerin startet nach der Geburt ihres Sohnes wieder durch.

Fernanda Brandao ist nach ihrer Baby-Pause zurück ins Berufsleben gekehrt.

Die ehemalige Hot Banditoz-Sängerin gab im November bekannt, dass sie Mutter eines Sohnes geworden ist. Zusammen mit ihrem Partner Roman Weber hat sie außerdem Tochter Aurora (3). In ihrer Rolle als Zweifach-Mama geht die 41-Jährige voll und ganz auf. Mittlerweile startet sie auch beruflich wieder durch. Zusammen mit Designer Jeremy Scott und Fotograf Benedikt Renc war Fernanda gerade in Paris unterwegs.

Dabei wusste sie lange Zeit nicht, ob sie überhaupt zurück ins Rampenlicht will. „Nach der Geburt meiner Tochter war überhaupt nicht klar, möchte ich zurück? Wie viel möchte ich arbeiten?“, verrät die brünette Schönheit im Interview mit RTL. Fernanda habe sich auch gut vorstellen können, sich ausschließlich auf ihre Mama-Rolle zu konzentrieren.

Nach der Geburt ihres Sohnes sei aber viel „anders“ gewesen und die gebürtige Brasilianerin fasste den Entschluss, wieder in die Öffentlichkeit zurückzukehren. „Ich fühle mich klarer, [weiß], was ich will, wohin ich gehen möchte“, erklärt sie.

Doch es gibt auch einen großen Wermutstropfen: Wegen der Arbeit ist Fernanda nun immer wieder von ihren Kindern getrennt. „Man ist innerlich so zerrissen. Natürlich möchte man arbeiten, wieder präsent sein – aber du willst auch für deine Kinder da sein“, gesteht sie. Trotz allem haben sich Fernanda und ihr Partner gegen eine Nanny entschieden. Lieber passt die Oma auf die Kleinen auf. Der ehemaligen DSDS-Jurorin ist es außerdem wichtig, die Nächte bei ihren Kindern zu verbringen.