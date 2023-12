Stars Carey Mulligan: Anfängliche Zweifel

Carey Mulligan at Variety Power of Women gala November 2023 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.12.2023, 18:05 Uhr

Die 38-jährige Schauspielerin war sich zunächst nicht sicher, ob ihr Ehemann wirklich der Richtige ist.

Carey Mulligan zweifelte anfangs, ob ihr Ehemann Marcus Mumford der richtige Typ für eine Beziehung ist.

Die 38-jährige Schauspielerin traf ihren jetzigen Partner erstmals bei einem Musik-Camp im Alter von zwölf Jahren. Damals kam eine Beziehung für Mulligan verständlicherweise nicht infrage, dennoch war sie schon als Teenie begeistert von Mumford. Im Podcast ‚Smartless‘ erzählte sie jetzt: „Wir waren als Kinder befreundet. Wir besuchten zusammen ein Ferienlager. Wir lernten uns kennen als er zehn war und ich zwölf. Wir trafen uns erstmals als Kinder.“

Auf die Frage, ob sie sich damals schon in den Musiker verliebt habe, antwortete die ‚Promising Young Woman‘-Darstellerin: „Wir kamen uns nicht näher, aber ich schrieb in mein Tagebuch, dass er die netteste und liebevollste Person war, die ich jemals getroffen hatte und ich gab ihm 9,5 von 10 Punkten. Ich schrieb auch in mein Tagebuch, dass er definitiv kein Typ für eine Beziehung war. Nicht, dass ich damals je einen Freund gehabt hätte. Aber ich entschied, dass er nicht der Richtige war. Wir waren ein paar Jahre lang Brieffreunde und dann gab es keinen Kontakt mehr. Aber dann kam das Internet und wir waren beide auf Facebook. So fanden wir einander wieder als ich so ungefähr 24 war.“