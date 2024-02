Ungewöhnliche Werbemaßnahme Cathy Hummels wirbt oben ohne für Kinderkochbuch

Cathy Hummels wirbt mit Oben-ohne-Pics für ihr Kinderkochbuch. (ili/spot)

SpotOn News | 24.02.2024, 14:31 Uhr

Oben-ohne-Fotos sollen offenbar Lust auf ein Kinderkochbuch machen. Cathy Hummels präsentiert sich und ihr neuestes Werk entsprechend auf Social Media.

Ungewöhnliche Werbemaßnahme: Die umtriebige Unternehmerin und Influencerin Cathy Hummels (36) hat ein neues Kinderkochbuch kreiert. Um es auf ihrem Social-Media-Account zu bewerben, hat sie sich oben ohne auf ihre rosa Couch gesetzt und sich damit fotografieren lassen. Das aufgeschlagene Buch bedeckt dabei ihre Brüste.

Zu den vier Oben-ohne-Fotos und einem fünften von einem Rezept aus ihrem Werk schreibt die ehemalige Spielerfrau: "ZUCKER? Keine Panik, denn es gibt so viele gesunde und leckere Alternativen." Und weiter: "Yes, she is sweet like sugar but without the calories". (Dt. "Ja, sie ist süß wie Zucker, aber ohne Kalorien"). Außerdem erfahren ihre fast 690.000 Followerinnen und Follower, dass es bei ihr und ihrem Sohn "Kürbiswaffeln mit Schnittlauchquark" ("Slide 5") gibt.

Und als hätte sie es geahnt, packt die Münchnerin unter anderem die beiden Hashtags #hatersgonnahate (Dt. Hater werden es hassen) und #mysenseofhumor (Dt. Mein Sinn für Humor) dazu.

Kommentarfunktion deaktiviert

Tatsächlich häuften sich unter ihrem Beitrag schnell negative Kommentare, wie etwa "Bunte.de" berichtet.

Die Kommentarfunktion hat Cathy Hummels inzwischen zwar deaktiviert, die Oben-ohne-Fotos mit dem Buch-Cover "Das Zuckerfrei-Kochbuch für Kinder – einfach, lecker & gesund" sind aber immer noch zu sehen.

Von 2015 bis 2022 war Cathy Hummels mit Fußball-Weltmeister 2014 Mats Hummels (35) verheiratet. Der gemeinsame Sohn kam 2018 zur Welt.