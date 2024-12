Stars Chad Michael Murray dachte über Karriere-Aus nach

Chad Michael Murray - May 2024 - Mother of The Bride screening - Bay Theater - CA - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.12.2024, 16:00 Uhr

Der 'One Tree Hill'-Star gesteht, dass er Schluss mit der Schauspielerei machen wollte.

Chad Michael Murray war bereit, nach seinem Ausstieg bei ‚One Tree Hill‘ mit der Schauspielerei aufzuhören.

Der 43-jährige Schauspieler wurde durch seine Rolle als Lucas Scott in der Teenie-Serie bekannt, in der er von 2003 bis 2009 mitspielte, bevor er 2012 für eine Gastrolle in der neunten und letzten Staffel zurückkehrte. Doch der Star war „hundertprozentig“ versucht, die Schauspielerei nach dem Ende der Serie aufzugeben, weil er den Gedanken hasste, im Rampenlicht Fehler zu machen.

Im Gespräch mit dem ‚Interview‘-Magazin enthüllt Chad: „Es gab einen Moment, in dem ich aufgeben wollte. Ich war fertig. Ich konnte es einfach nicht mehr tun. Das war kurz nachdem ich ‚One Tree Hill‘ verlassen hatte und es war nicht wegen der Fangemeinde. Es lag daran, dass man mit 18 bis 25 Jahren, in diesen eindrucksvollen Jahren, in denen man seine Lebenserfahrungen sammelt und das Gehirn noch nicht voll entwickelt ist, Fehler macht. Ich meine, meine Güte, wir machen auch als Erwachsene noch Fehler.“

Der ‚Cinderella Story‘-Darsteller fügt hinzu: „Aber ich glaube, es ist schwer für mich, über diese Momente hinwegzusehen, in denen man noch nicht erwachsen genug ist, um die Szenarien zu verstehen, in denen man sich befindet. Das war schwer für mich, weil so viele Augen auf dich gerichtet sind.“

Als Beispiel schildert er: „Du gehst in den Supermarkt und jemand zeigt auf dich: ‚Oh, das ist der Typ aus der Boulevardzeitung, oder das ist der Typ, der das getan hat‘. Selbst wenn sie nicht darüber reden, denkt man manchmal an etwas Negatives. Und so habe ich an diesem Punkt in meinem Leben eine große Kehrtwende gemacht und gesagt: ‚Weißt du was? Das ist nicht das, was ich will.‘“